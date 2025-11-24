'En boca de todos' conoce ambas versiones en directo: "Cedió la casa a su madre al saber que yo estaba embarazada"

Los vecinos frenan el robo de una joyería en Madrid: la localidad no tiene servicio de policía durante el fin de semana

Compartir







Ha ocurrido en Alfaz del Pi, en la provincia de Alicante. Matías y su madre, Magdalena, han denunciado en directo que María, la exnovia de Matías, se habría quedado de okupa en la casa en la que ambos vivían antes de la ruptura y que, además, le habría hecho algún tipo de brujería con el objetivo de hacerles daño.

Y no solo eso. También han asegurado que la joven habría hecho algún tipo de trampa a Matías para quedarse embarazada. Tras continuos intentos, 'En boca de todos' ha conseguido finalmente hablar con María, la presunta 'okupa bruja', y conocer también su versión.

En primer lugar, la joven se ha pronunciado acerca de las acusaciones de haber practicado brujería contra ellos: "Me parece una tontería, si usar un palo santo o poner incienso es brujería... Aparte de que no me dedico a ello ni tengo conocimientos". Y, posteriormente, lo ha hecho sobre su presenta trampa para quedarse embarazada: "Eso es completamente mentira. Jamás haría eso, no jugaría con la vida del niño y mucho menos de mi hijo. No haría nada que tenga que ver con eso. Os ha engañado".

Tras esto, pasaban a tratar el tema de la okupación: "Yo no lo considero okipación como tal, no estoy pagando, esa sí es una realidad. Nunca me he negado a pagar. Cuando pasó todo esto queríamos seguir viviendo aquí, después de la cesión que le hizo a la madre de la casa. Actualmente la casa es de la madre de Matías. Yo dije que si encontraba opción para irme yo me iba, pero no he encontrado otra cosa. Mi intención jamás ha sido quedarme con la casa y mucho menos para siempre. Yo lo único que estoy pidiendo es tiempo para poder buscar una vivienda que se adapte a mis necesidades y las de mi futuro hijo".

Además, ha especificado que la casa era propiedad de Matías y en qué momento se hizo la cesión a su madre: "Se compró la casa para que los dos viviéramos aquí, teníamos plan de futuro, y cuando se enteran de que estoy embarazada y que no cedo al aborto, porque Magdalena quería que yo abortara por encima de todas las cuestiones, deciden hacer la cesión de la casa a nombre de Magdalena. Además tengo grabaciones en las que Matías me dice que si aborto vamos a seguir estando juntos".

La respuesta de Matías y Magdalena

Tras su primera intervención a primera hora de la mañana, y tras haber escuchado las explicaciones de María, el equipo del programa hablaba nuevamente con Matías y su madre. "Yo le dije que yo no estaba preparado para ser padre y le dije no tenerlo. Eso es mentira. La casa era solo mía, yo pagaba la hipoteca, todos los suministros... Yo no se la cedo a mi madre, se la vendo, y se la vendo porque no puedo pagarla. Fue al mismo tiempo, una semana después de saber que estaba embarazada".