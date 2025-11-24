El sindicato de la policía local denuncia que no tienen servicio ni de noche ni durante los fines de semana en la localidad de Fuente el Saz (Madrid)

Los misterios ocultos de Cuenca: la relación de la ciudad manchega con el Santo Grial

Compartir







Grabando la situación y sin miedo a enfrentarse a los ladrones, los vecinos de Fuente el Saz en Madrid consiguen frenar el robo de una joyería de la localidad en la que el sindicato de policía local denuncia no contar con agentes ni en el turno de noche ni los fines de semana.

A mazazos y en mitad de la noche, unos ladrones intentan entrar en una joyería de la localidad madrileña de Fuente el Saz. Los vecinos graban y con sus gritos consiguen evitar que los delincuentes consigan entrar en el comercio. Los ladrones van en un coche con matricula francesa y con todo tipo de herramientas, pero los vecinos le llegan a tirar hasta piedras para evitar el robo.

45 minutos más tarde a unos 30 kilómetros de allí, cuatro hombres con un coche cometen un nuevo robo a una joyería con el mismo modus operandi en Coslada, pero en esta ocasión, consiguen entrar en el establecimiento y robar todas las joyas de valor del establecimiento. La policía llega al lugar y les pilla infraganti, pero terminan escapando por la carretera M-45. ¿Dos robos en la misma noche? ¿Existe alguna relación entre ambos?

Jordi Juliá, reportero de 'En boca de todos', se ha desplazado hasta la localidad madrileña de Fuente el Saz para conocer los detalles de lo sucedido y los vecinos le han mostrado su miedo: “Todos los vecinos sienten la inseguridad y el miedo”. Además, el reportero de ‘En boca de todos’ ha leído en directo un comunicado que acababan de recibir de parte del sindicato de policía local denunciando que no cuentan con efectivo en la localidad y no pueden ofrecer servicio ni los fines de semana ni en el turno de noche: “Hay 24 policías, pero solo son 11 lo que físicamente están trabajando”.