Los misterios ocultos de Cuenca: la relación de la ciudad manchega con el Santo Grial

Cuarto Milenio 23 NOV 2025 - 23:50h.

Enrique de Vicente y Javier Sierra han analizado las leyendas que hacen de Cuenca una de las ciudades más enigmáticas de España

Las espeluznantes psicofonías captadas en el Alcázar de Toledo: "¡Cerdos fascistas!"

Compartir







Una semana más, la nave del misterio continúa con su particular viaje por la piel de toro en busca de los enclaves mágicos de nuestro país. Con la inestimable presencia del escritor Javier Sierra y el periodista Enrique de Vicente, 'Cuarto milenio' se traslada hasta Cuenca, una de las ciudades más enigmáticas de España.

La ciudad manchega cuenta con infinidad de puntos enigmáticos y esotéricos que guardan leyendas y emblemas ocultos que los expertos de la mesa analizan para la audiencia del programa.

Cuenca y el Santo Grial

Uno de los misterios que más ha llamado la atención de Iker Jiménez es la posible relación que la ciudad manchega guardaría con la reliquia sagrada. En 1167, el rey Alfonso VIII se casa con Leonor de Plantagenet quien, según todas las historias del Santo Grial, forma parte de la familia del Grial. Por este motivo, en el escudo de la ciudad de Cuenca aparecen la luz que guio a Alfonso VIII para reconquistar la ciudad y el Grial de la familia Plantagenet.

Las misteriosas momias de Cuenca

Otro de los enigmas que convierten a Cuenca en una de las ciudades más misteriosas de España es el hallazgo de las momias en una mazmorra de la Hoz del río Júcar: "En esta especie de mazmorra, en el año 1930, el alcalde de Cuenca encontró al picar una habitación de doble fondo en la que al palpar halló lo que en un principio parecía ser un Cristo, pero que pronto descubrió que se trataba de las momias de 70 personas", explicaba Sierra.

El origen de estas momias nunca llegó a conocerse, aunque se cree que podrían ser víctimas de la Inquisición Española, que tuvo un especial protagonismo en la ciudad de Cuenca.

La "extraña" catedral de Cuenca

Pero los misterios no acaban aquí. Javier Sierra y Enrique de Vicente han puesto el foco en los detalles que decoran la catedral de Cuenca, una edificación que guarda en su interior pero también en su fachada numerosos símbolos que llaman la atención de los expertos: lo que parece ser un OVNI en una de sus cúpulas, mazorcas de maíz que no se conocían entonces en España, distintos tipos de armadillos que tampoco existían en la Europa entonces...