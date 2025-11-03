Las espeluznantes psicofonías captadas en el Alcázar de Toledo: "¡Cerdos fascistas!"

Cuarto Milenio 03 NOV 2025 - 00:05h.

Desde hace siglos sucesos misteriosos han tenido lugar en la ciudad de Toledo. Sus edificios esconden historias secretas que en determinadas ocasiones parecen desvelarse ante la atenta mirada de sus testigos. El legendario Alcázar es uno de ellos, un espacio en el que se encuentra El museo del ejército, donde sus trabajadores han contado por centenares las experiencias extrañas que se han producido tras su paredes:

"Yo en el año 2000, en el museo del ejército, entré a trabajar en la limpieza y había unas trabajadores que me contaban que ellas veían cosas extrañas en el museo antiguo, mucho antes de la reforma. Un sábado, antes de entrar a trabajar, en el patio de armas vi pasar dos guardias civiles de los que llevan casaca roja con una tira blanca, los veo perfectamente con un gorro raro y los pantalones distintos a los actuales, estaban como con neblina, estaban como difuminados, llegaron a la altura de la puerta y ahí ya dejé de verlos.

Y es que este lugar es uno de los espacios más legendarios de Toledo, un misterioso edificio militar que ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos que, sin duda, han marcado su trayectoria como símbolo de la ciudad manchega.

'Cuarto Milenio' ha recuperado los casos más enigmáticos ocurridos en su interior gracias a un nuevo testimonio de una extrabajadora del Museo del Ejército, además de mostrar de nuevo las psicofonías que el programa captó en el lugar allá por el año 2007.

El ejército investigó los fenómenos paranormales

Esta trabajadora ha contado en exclusiva para la nave del misterio que, tras los muchos testimonios de testigos sobre lo que allí ocurría, miembros del ejército acudieron al lugar para tomar fotografías: "Estuvieron investigando lo que pasaba aquí y nos prohibieron contar nada".