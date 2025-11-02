Cuarto Milenio 02 NOV 2025 - 22:45h.

El escritor José María Zavala visita la nave del misterio para analizar las leyendas que rodean a las reliquias de María Magdalena

Su nombre es María Magdalena, nació hacia el año 25 A.C. y es uno de los personajes más enigmáticos y venerados de las sagradas escrituras y sobre el que se han escrito infinidad de teorías y leyendas.

María de Magdala es la santa más popular de la Edad Media, un nombre que dice mucho de la vida de esta mujer que nació en la ciudad de Magdala, localidad de la que heredó su nombre, lo cual indica que no estaba casada y que sobrevivió a su padre y a otros hombres de su familia.

El lugar donde descansan los restos de María Magdalena

Esta misteriosa mujer acompañó durante años a Jesús de Nazaret y fue la encargada de ungir sus pies con perfume cuando este estaba en la cruz, pero lo que no muchos saben es que la calavera de la santa fue encontrada siglos después y es venerada en un santuario ubicado en el sur de Francia, concretamente en el macizo de La Sante-Baume.

Sobre sus reliquias corren toda suerte de leyendas, son muchos los que aseguran que los restos de la compañera de Jesús tienen poderes sobrenaturales. El escritor José María Zavala visita la nave del misterio para analizar algunas de estas sorprendentes leyendas.

Además, el equipo de 'Cuarto milenio' utiliza IA para recrear el aspecto que esta misteriosa mujer de la Edad Media tenía, un aspecto muy similar al de una mujer mediterránea, joven y saludable.