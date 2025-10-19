Cuarto Milenio 19 OCT 2025 - 23:59h.

'Cuarto Milenio' se adentra en el cementerio de Santander junto a Nacho Navarro

Nacho Navarro ha visitado muchos camposantos y confiesa que ninguno le ha dado nunca buena sensación… hasta que entró en el de Santander. Los motivos, las vistas al mar y las construcciones que hay allí. Viajamos junto a él al cementerio de Ciriego, que se encuentra en lo alto de un acantilado, azotado por los vientos y las mareas de altamar.

Se trata de “un balcón hacia el infinito” que abrió sus puertas en el año 1893 y fue diseñado por el arquitecto santanderino más reputado de la época. Muchos lo consideran como una obra de mal augurio, pero es, sin duda, uno de los más bellos de España.

Entre pequeñas tumbas, muchas de ellas sin nombre, aparecen los inmensos monumentos funerarios que se elevan hacia el cielo, columnas sesgadas celebrando una vida rota, ángeles que se elevan marcando una tumba para la memoria eterna… se convierte así en un museo a la intemperie.

En la visita encontramos a grandes inventores, héroes de su tiempo, sabios científicos, valientes navegantes, escritores y eternos pensadores. Cada tumba, tiene una historia. Pero las necrópolis no deberían despertar temar, pues es un sueño pasajero.