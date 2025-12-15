El portavoz de ERC evita ser fotografiado besando a la exconsejera de emergencias

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada tras realizarle una inesperada y poco educada ‘cobra’ a Salomé Pradas, exconsejera de emergencias de la Comunidad Valenciana, en la Comisión del congreso sobre la DANA.

Más allá de sus comentarios y preguntas controvertidas, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se ha convertido en noticia tras evitar dar dos besos a Salomé Pradas, exconsejeras de emergencias valenciana, en la Comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso.

Una actitud que ha saltado a las redes sociales y que para muchos es casi comparable a la famosa cobra que David Bisbal le realizó a Chenoa sobre el escenario. Los colaboradores de ‘En boca de todos’ más allá de verlo como un gesto muy poco educado por parte el portavoz de ERC, lo han visto como una estrategia electoral: “No quiero que me vean besando a esta mujer”.