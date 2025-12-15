Gabriel Rufián hace la ‘cobra’ a Salomé Pradas, exconsejera de emergencias de la Comunidad Valenciana
El portavoz de ERC evita ser fotografiado besando a la exconsejera de emergencias
Detienen a un cirujano plástico en Murcia por la presunta violación de una paciente sedada en una operación de aumento de pecho
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada tras realizarle una inesperada y poco educada ‘cobra’ a Salomé Pradas, exconsejera de emergencias de la Comunidad Valenciana, en la Comisión del congreso sobre la DANA.
Más allá de sus comentarios y preguntas controvertidas, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se ha convertido en noticia tras evitar dar dos besos a Salomé Pradas, exconsejeras de emergencias valenciana, en la Comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso.
- Un okupa engaña a la madame de un prostíbulo en Calpe y se queda con todo el dinero del alquiler: “Yo he pagado mes a mes”
- Las principales subidas de precio anunciadas para 2026: cómo anticiparte a las tarifas y no llevarte sorpresas
- ¿Puedo conducir con el abrigo puesto? Prendas de invierno por las que la DGT te puede multar
Una actitud que ha saltado a las redes sociales y que para muchos es casi comparable a la famosa cobra que David Bisbal le realizó a Chenoa sobre el escenario. Los colaboradores de ‘En boca de todos’ más allá de verlo como un gesto muy poco educado por parte el portavoz de ERC, lo han visto como una estrategia electoral: “No quiero que me vean besando a esta mujer”.