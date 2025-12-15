El okupa se hizo pasar por el propietario de la vivienda y ha estafado 24.000 horas a la inquilina de la mansión

Una mansión convertida en prostíbulo, un okupa estafador y un propietario belga sin cobrar su alquiler durante años. Chanel, la madame del prostíbulo, nos ha contado en directo en ‘En boca de todos’ cómo Julio César, un presunto estafador, le ha engañado y se ha llevado más de un año de alquiler en lugar de darle el dinero a los verdaderos propietarios del inmueble.

Tatiana Márquez se ha desplazado hasta Calpe (Alicante) para conocer la realidad de Chanel, la madame de un prostíbulo que ha sido estafada por un okupa. Según nos ha contado la inquilina de la impresionante mansión, ella conoció a Julio César, un paisano colombiano, que le ofreció el alquiler de la mansión y que se hizo pasar por intermediario entre ella y los propietarios. Chanel ha pagado mes a mes, un alquiler de 3.200€ por la mansión, pero el dinero jamás llegó a los propietarios, un matrimonio belga de avanzada edad que no puede viajar a nuestro país y que tienen dos residencias vacacionales en España.

Desde que Chanel se dio cuenta de que los pagos no le estaban llegando a los propietarios de la mansión, dejó de pagar a Julio César, a quién ya le había pagado 24.000€ de alquiler. Actualmente, el okupa estafador está okupando otra vivienda en la misma zona y de los mismos propietarios.

La mansión tiene 400 metros cuadrados, cuatro habitaciones en la planta superior y un gran jardín con piscina. Según ha explicado Chanel, ella tiene las tres habitaciones alquiladas a tres mujeres para que realicen su trabajo y que le pagan 250€ cada una, semanalmente. El pago se realiza en mano, tanto de las inquilinas a Chanel, como de la madame a Julio César.

Julio César niega la estafa: “Ella es la que está de okupa”

Tatiana Márquez se ha desplazado hasta el piso supuestamente también okupad por Julio César, quien ha abierto la puerta sin ningún problema y se ha reído al escuchar la versión de madame Chanel: “Estás mal informada, ella es la que está de okupa”. El okupa ha intentado cerrar la puerta de la vivienda, pero la empresa Desokupa se lo ha impedido y le ha explicado quién y por qué les habían envidado a echarle de la vivienda.