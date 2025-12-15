Iker Jiménez triunfa como DJ en 'Talent Land 2025': así fue su espectacular sesión de música electrónica

Cuarto Milenio 15 DIC 2025 - 00:25h.

El conductor de la nave del misterio recibió el Premio a la Mejor Trayectoria Profesional en la última edición de los 'Talent Land'

Iker Jiménez pregunta a la IA por el futuro de 'Horizonte' y 'Cuarto milenio' y la respuesta le deja sin palabras

La última edición de 'Talent Land España' contó con alguien muy especial: Iker Jiménez. Uno de los momentos más emocionantes de la celebración, que tenía lugar la pasada semana en la ciudad de Málaga, fue sin duda cuando el conductor de la nave del misterio se subía al escenario del show para recibir el Premio a la Mejor Trayectoria Profesional.

Entre aplausos, el presentador de 'Cuarto milenio' agradecía el reconocimiento y repasaba brevemente su trayectoria marcada por una gran habilidad para abrir nuevos espacios creativos. El periodista de la gala destacaba además la figura de Iker como "comunicador único" que ha sabido como nadie mantener la coherencia en su manera de transmitir.

El periodista aprovechó la ocasión para apoyar públicamente en aquellos que han convertido su creatividad en un sueño real y animó a los jóvenes a no dejarse vencer por las críticas: "No os sintáis con las alas cortadas, las redes sociales son una gran oportunidad".

Iker, que no deja de innovar en los espacios que dirige, siempre ha explicado que la música juega un papel esencial en ellos, llegando incluso a ser él mismo quien compone las piezas que suenen en sus programas. El periodista aprovechó para mostrar algunas de sus creaciones ante un público que recibía con aplausos su música electrónica.

