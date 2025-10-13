Iker Jiménez analiza la importancia de la música en sus programas: "A mí lo que me alucina es la electrónica"

Cuarto Milenio 13 OCT 2025 - 00:35h.

Para los asiduos a los programas de Iker Jiménez no es ningún secreto que el comunicador dedica un espacio especial a la música. Muchos de los acordes que suenan tanto en 'Horizonte' como en 'Cuarto milenio' son sintonías que él mismo crea, ya que la música es una de sus grandes pasiones.

Iker ha dedicado esta última entrega del cierre para contarle a los milenarios cuáles son sus preferencias a la hora de escoger sonidos y también para compartir una extraña coincidencia que hace apenas unos días tuvo con un viejo amigo:

"Yo me he obsesionado desde siempre con las músicas, todo lo que yo leía sobre misterio iba siempre acompañado en mi cabeza de una melodía, yo me daba cuenta de crío que no era lo mismo leer artículos de misterio sin música. Ya desde los primeros programas que hice me di cuenta de que la música iba a ser algo esencial seleccionar la música que iría con cada historia (...)

Ayer por la noche se me ocurrió hacer una música tipo religioso pero mezclada con otros ritmos porque a mí lo que me alucina es la música cósmica y la música electrónica. En ese mismo instante se me cruza en la mente el 'Anima Christi' y llamo a mi gran amigo Nacho Navarro, y cuál es mi sorpresa cuando me dice que él está escuchando el mismo tema que acababa de venir a mi mente en ese mismo momento. ¿Casualidad?".