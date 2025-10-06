Cuarto Milenio 06 OCT 2025 - 00:50h.

La reflexión de Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio' tras conocer a Perico Delgado

“Tuve una comida y entendí muchas cosas. A veces, una simple comida puede ser una lección que no te la da ni la universidad”, son las palabras con las que Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana. Quedó con el exciclista Perico Delgado, su ídolo de la niñez. Cuenta que estaba asombrado escuchándole y que ahora entiende cuando sus fans tienen esas reacciones con él.

Cuenta Iker que estuvo con la boca abierta escuchando hablar a Perico porque él era “España sobre una bicicleta”: “Nos levantaba de la siesta y tú sabías, en mitad de la siesta en el mes de julio, el grito de un país, ‘¡ataca Perico!”. “Hay gente que gana más que Perico, ¿pero a mí qué más me da? Representa el espíritu de un pueblo que representa lo mejor y lo peor”, añade Iker.

Durante este encuentro, Iker le contó a Perico anécdotas y recuerdos de cuando el deportista estaba en activo. “Yo soy de Perico, me da igual gane quien gane, sea quien sea. Comprenderán lo que a mí me importa. Vivan los cojones de Perico”, continúa reflexionando Iker, que confiesa que le agradeció que hiciera tan felices a los españoles. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.