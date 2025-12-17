Logo de cuatrocuatro
Agresiones

Secuestrada y torturada por su expareja durante dos meses y medio: “Eran palos con sangre y cuchillos”

Manuela, víctima de secuestro en directo en 'En boca de todos'. cuatro.com
Sufría agresiones, vejaciones, insultos… Dos meses y medio de secuestro, es la pesadilla de Manuela, una mujer secuestrada y maltratada por su expareja durante dos meses y medio: “Eres mía o no eres de nadie”.

En directo en ‘En boca de todos’, Manuela ha explicado el secuestro y tortura a la que fue sometida por su expareja durante más de dos meses en Almadén de la Plata (Sevilla). Una horrible situación de la que aun no ha conseguido recuperarse y ante la que sigue atemorizada.

“Si no acudes al lugar, tus hijos pagarán el pato”, fue el mensaje que recibió Manuela. Un mensaje al que acudió y que resultó el cebo para un engaño. La víctima acudió y en el lugar de la cita y se encontró con José Manuel, su expareja, y otro hombre. Entre los dos la suben a la fuerza a un coche y la encierran en la planta superior de una vivienda.

Tenía un cubo para hacer sus necesidades, le dan palizas y no tuvo ningún tipo de contacto con el mundo exterior durante más de 60 días, hasta que el uno de diciembre aprovecha un descuido y sale corriendo, pero aun sigue inmersa en una espiral de amenazas: “Es lo peor que te puede pasar en la vida, no se lo deseo a nadie. Hay gente que no me cree… Las personas que amenazan, que secuestran, que te sacan una pistola, te matan a patadas, no me daban comida ni nada… Eran palos con sangre, cuchillos y me decía “¿Te crees que me das pena? Por mi te puedes morir ahora mismo”.

Manuel no sabe por qué la secuestraron, pero sí que la amenazaron con hacerle daños a sus hijos: “Yo caí en una trampa, me decía que, si no era para él, no iba a ser para nadie”. Ha asegurado no recibir agresiones sexuales, pero sí físicas y psicológicas: “He tenido que poner alarma en mi casa por mi seguridad, yo no estoy tranquila”.

