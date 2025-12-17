Miguel Salazar Madrid, 17 DIC 2025 - 03:03h.

Francisco Toajas recibió una condena en firme y la vicepresidenta, según un militante, lo sabía todo

En la comisión ejecutiva provincial del PSOE en Sevilla se ha interpuesto una denuncia interna por la presencia de un militante en activo condenado por acoso laboral. Se trata de Francisco Toajas, diputado provincial de Sevilla y secretario general del partido en la localidad de Las Cabezas de San Juan.

Un militante afea que este sea el responsable del área de Recursos Humanos en la Diputación tras haber recibido una condena en firme. Según el denunciante, sus quejas fueron comunicadas el pasado 11 de julio de 2025 de forma directa a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno y candidata del PSOE en Andalucía.

José Morcillo trabaja como militante socialista en el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. Asegura a 'Código 10' que la actuación de Montero pasa en estos momentos por la inacción. "Por ahora no ha hecho nada. Esperemos que sean responsables y que se tomen las acciones que se tienen que tomar", dice.

El condenado pagó 20.000 euros para evitar ser denunciado por segunda vez, según Morcillo

Sin embargo, Morcillo no puede ocultar su enfado por la presencia de este militante en mitad de los escándalos de presunto acoso sexual dentro de las filas socialistas. "Es una vergüenza, una condena en firme", denuncia.

El militante profundiza en la sentencia que recibió su compañero de partido. "Está condenado por ser el que acosa a la trabajadora", asegura. Le impusieron una multa de 6.000 euros, según comparte Morcillo, y existió una segunda denuncia con la que Toajas se las averiguró para que no llegaran al mismo puerto. "Pagó 20.000 euros para que se retirara", cuenta.

Pese a mostrar su descontento "entender que se le está protegiendo", Morcillo hace un matiz. "No obstante quien lo nombra es el presidente de la Diputación, el secretario del PSOE en Sevilla que es Javier Fernández de los Ríos", aclara.