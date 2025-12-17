El PP acusa al gobierno socialista de autorizar una grabación para adultos en un lugar sagrado para la localidad

Nacho Abad, ante las advertencias legales del PSOE gallego: “Se querellan ustedes por lo penal, se lo pido por favor”

Compartir







El partido popular denuncia la actuación de gobierno socialista de Alcoy (Alicante) por permitir la grabación de una película de cine para adultos en el mausoleo del cantante Camilo Sesto en el cementerio de la localidad. El ayuntamiento reconoce haber dado el permiso sin ser conocedor del contenido erótico y sexual del film.

Indignados por la aparición del mausoleo de su vecino y cantante internacional, Camilo Sesto en una película de contenido para adultos, el PP de Alcoy (Alicante) ha denunciado la actuación del gobierno socialista de la localidad. Desde el ayuntamiento aseguran que dieron permiso para la grabación sin conocer el contenido del film y creen que ha sido un concejal de la oposición el que ha consumido ese tipo de contenidos: “No se han grabado escenas de adultos en el cementerio. Era muy blanco todo lo que iban a grabar, un chico iba andando por el cementerio y otro que está en un momento de introspección… Nos han engañado totalmente, nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han dicho que si nos hubieran dicho la verdad no les hubiéramos dejado grabar”.

“Me imagino que algún concejal del PP habrá visionado la película porque es un contenido dirigido a un público muy determinado”, ha asegurado Lorena Zamorano, concejala del ayuntamiento de Alcoy PSOE, respecto a cómo el PP conoció el contenido de la película. Algo que el partido popular niega: “Es una denuncia de ciudadano y nosotros investigamos. Nos alarmamos de que en el cementerio de Alcoy (Alicante) se grabe una película porno”.

Lirios García, concejala del PP de Alcoy ha explicado que no se ve a nadie practicando sexo en el mausoleo del artista alicantino, pero que para ello es una ofensa: “Es la introducción de la película, pero es una película porno. Se ve a un chico caminando por el cementerio y frente al mausoleo de Camilo Sexto, pero luego pasa lo que pasa…”.