El alcalde de Barbadás (Ourense) asegura haber actuado en el momento que conoció el caso de acoso sexual en su ayuntamiento

Nacho Abad, ante las advertencias legales del PSOE gallego: “Se querellan ustedes por lo penal, se lo pido por favor”

Tras ser acusado de acoso laboral y de que el propio José Manuel Besteiro, líder socialista en Galicia, haya pedido públicamente su dimisión, Xosé Carlos Valcárcel, alcalde socialista de Barbadás (Ourense), ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo actuó al conocer un caso de acoso en su ayuntamiento y cómo ha conocido la petición de Besteiro de su dimisión.

Xosé Carlos Valcárcel Doval ha renunciado a la militancia después de que el secretario General del PSdeG, Xosé Ramón Besteiro anunciara la apertura de una investigación interna contra él por una denuncia por supuesto acoso laboral. “Empatía con la víctima, pero no es cierto que yo haya encubierto a ningún acosador sexual. El caso se me trasmite a mí a finales de agosto… Hay dos intermediarias antes de llegar a mí. Cuando me llega me reuní con la teniente alcalde y la víctima de acoso. Me trasmiten los hechos, veo las pruebas y medito. Acto seguido, me pongo en contacto con el presunto acosador, pero está fuera y a los días me reúno con él y le pido la dimisión. Me pide tiempo para reflexionarlo y pasado este tiempo, dimite… No es un cese… Aquí quién encubre es el señor Besteiro”, ha explicado Xosé Carlos Valcárcel, alcalde socialista.

No conoce el contenido de la denuncia por acoso presentada contra su persona: “Lo desconozco porque a mí no se me ha dado traslado formal de la denuncia. Se me ha informado de unos relatos de una militante, con la que no tendría contacto laboral…” y niega que el desde el partido se hayan puesto en contacto con él: “No tengo ninguna llamada del señor Besteiro. Es sorprendente que el señor Besteiro solicita mi dimisión a las cuatro de la tarde y yo todavía no sé de qué se me acusa… Me llama un medio de comunicación y es el que me dice que es un caso de acoso laboral y que le ha llegado la información desde arriba… Probablemente acuda a la justicia para denunciar al partido y el responsable del partido es el señor Besteiro”.

Respecto al caso de José Tomé, ha explicado que ha coincidido varias veces con él en actos del partido o del ayuntamiento.

Tras conocerse en exclusiva en el programa ‘Código 10’ nuevos testimonios de víctimas y familiares de acoso sexual por dirigentes socialistas gallegos y de que José Manuel Besteiro, líder del PSOE en Galicia, y su entorno, lo negaran todo y hayan lanzado un comunicado anunciando que tomaran medidas legales ante las acusaciones falsas del programa, Nacho Abad los ha animado a querellarse contra él, con la seguridad al 100% de que la información transmitida es veraz.

Exclusiva | La madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé avisó a Besteiro del caso: "Me dijo que no podía hacer nada"

José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, tenía conocimiento desde hace 2 meses del presunto caso de acoso sexual por parte del ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé.

José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, ante las acusaciones de abuso sexual de seis mujeres socialistas

“Mi prioridad es el bus rural”, ha asegurado José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ante los medios de comunicación tras salir a la luz las acusaciones de hasta seis mujeres socialistas por supuestos abusos sexuales, una exclusiva del programa ‘Código 10’.