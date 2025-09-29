Iker Jiménez, alarmado por los titulares que publican de él: "Me cabrea bastante"

Cuarto Milenio 29 SEP 2025 - 00:45h.

Iker Jiménez reflexiona sobre los titulares tergiversados que publican sobre sus entrevistas

Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana confesando que no le cuesta decir que no y considera que “decir que no es más importante que decir que sí”. Cuenta entonces que, durante la pandemia, recibió cerca de ochenta peticiones de entrevistas que no pudo atender, pero ocurrió algo.

“Siempre que hablo con medios escritos, que te graban y luego escriben, no hubo ninguna que dijera lo que yo había dicho exactamente, ni en el sentido ni en el significado. Y la verdad es que me cabrea bastante, primero porque soy compañero, entiendo lo que es el oficio, pero yo no recordaba el oficio con esta diferencia con un titular y lo que tú has dicho”.

La guerra de Iker Jiménez con los titulares falsos

Iker recuerda que vio un titular suyo en contra de Pedro Sánchez cuando él ni siquiera había mencionado al presidente del Gobierno en su entrevista: “Te quedas diciendo… y el argumento era ‘no, ha venido el director y me lo ha cambiado’. Pero claro… uno es zorro viejo, no ha nacido ayer y ya sabe todos los trucos”.

Llegó un momento en el que Iker se dijo que iba a dejar de conceder entrevistas en prensa escrita porque tergiversan sus palabras para tener un titular rebuscado y luego se genera mucho revuelo, sobre todo en redes sociales: “La experiencia que tuve es que se ponían cosas que yo ni siquiera había mencionado, para tener un cebo”.

Es entonces cuando Iker Jiménez hace una interesante reflexión sobre el oficio: “Está el mercado de la información tan mediatizado y manipulado, tantas cortinas de humo, tantos intereses, que uno se asombra”. La reflexión completa del conductor de ‘La nave del misterio’, en el vídeo.