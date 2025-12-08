Cuarto Milenio 08 DIC 2025 - 00:10h.

Iker Jiménez ha dedicado este último cierre de la nave del misterio a la Inteligencia Artificial, concretamente a qué opina ChatGPT sobre el futuro de 'Cuarto milenio' y de 'Horizonte', los dos programas que presentan en Cuatro Iker Jiménez y Carmen Porter.

La Inteligencia Artificial, que parece conocer muy bien a la audiencia de estos dos programas, sabe que la clave del destino de los formatos está directamente relacionada con la comunidad milenaria que semana tras semana, y desde hace tiempo, utilizan estos dos programas para estar informado de una forma independiente y veraz.

La respuesta de la Inteligencia Artificial ha sorprendido al mismísimo Iker que no daba crédito al hecho de que la máquina hasta supiese la fecha en la que cumple su contrato con la cadena.