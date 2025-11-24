Iker Jiménez, testigo de unas luminarias OVNIS: "Me quedé paralizado en el coche"

Cuarto Milenio 24 NOV 2025 - 00:25h.

Iker Jiménez comparte su propia experiencia con unas luminarias: "No sentí miedo"

Todos los 'Cierres' de Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio', disponibles aquí

Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana haciendo alusión a un reportaje emitido en ‘Cuarto Milenio’ sobre unas luminarias que sorprendían a varias personas en los años 60. Tras ver el programa desde casa, Iker expresó “eso es exactamente lo que yo vi”.

El conductor de ‘La nave del misterio’ desvela que eso mismo �él lo vio en Elda (Alicante) en el mes de julio del año 2013. Cuenta que iba en el coche junto a su mujer, Carmen Porter, y su hija, Alma, cuando sucedió lo que está a punto de compartir con todos los milenarios.

La experiencia de Iker Jiménez en primera persona con unas luminarias

Era de madrugada y, en la carretera, en la autovía, soledad absoluta: “Yo iba distraído con la radio, pensando en todo menos en los OVNIS, era un viaje cotidiano… he visto muchas cosas en mi vida, pero solo dos que puedan generar el verdadero misterio de no saber qué era eso porque todo lo demás, de alguna manera, podía tener alguna explicación”.

“Les juro que el mismo dibujo que yo veo en el reportaje. Vi una especie de neblina rodeada por una esfera, me quedé paralizado en el coche, me agarré al volante. No era una estrella ni un satélite. Era algo mucho más gordo y con un gran fulgor…

… El halo que tenía era azulado verdoso. No se parecía a nada. De repente, lo estoy viendo a través del cristal, no sabía qué hacer, si seguir o parar. Aquello hace, de repente, 'pggg', cruza por delante de la carretera” y desapareció a gran velocidad, añade Iker Jiménez.

Reconoce que no sintió miedo, sino perplejidad: “No sé qué era, pero no parecía el tipo de aceleración de un artefacto humano ni era un cometa. No tiene nada que ver. La confesión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.