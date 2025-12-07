¿Qué bonificaciones puedes pedir si instalas placas solares en tu vivienda?

Desde deducciones en el IRPF hasta subvenciones autonómicas, instalar paneles fotovoltaicos en casa puede implicar un importante retorno económico

¿Cuánto cuesta una instalación de placas solares en una casa?

El auge de las placas solares ya no responde solo a una conciencia ecológica o al deseo de ahorrar en la factura de la luz. Cada vez más hogares dan el paso atraídos también por bonificaciones fiscales y ayudas públicas que van asociadas a esta decisión, y que convierten lo que antes era un lujo en una inversión rentable. Desde deducciones en el IRPF hasta subvenciones autonómicas, instalar paneles fotovoltaicos en casa puede implicar un importante retorno económico. La clave está en conocer bien qué opciones hay disponibles y cómo solicitarlas sin cometer errores.

Bonificaciones por instalar placas solares

En España, las bonificaciones fiscales por eficiencia energética se han consolidado como un incentivo real. Según detalla la Agencia Tributaria, es posible deducir entre el 20% y el 60% del coste de la instalación en la declaración de la renta si se acredita una mejora significativa en la eficiencia de la vivienda. Eso sí, hay que cumplir con una serie de condiciones estrictas.

Para lograr el mínimo del 20%, es necesario demostrar una reducción del 7% en la demanda de calefacción o refrigeración. Del mismo modo, para alcanzar el 60%, se exige que el edificio completo logre una calificación energética “A” o “B”, o bien una reducción del 30% en el consumo de energía no renovable.

A esta vía fiscal se suman las subvenciones autonómicas y municipales. Algunas comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, ofrecen ayudas directas para cubrir parte del coste de la instalación. En el caso madrileño, las subvenciones pueden alcanzar hasta el 30% del presupuesto total, según informa Iberdrola en su canal informativo sobre autoconsumo. Andalucía, por su parte, contempla incentivos que oscilan entre 300€ y 600€ por kilovatio pico instalado, además de ayudas adicionales para sistemas de almacenamiento con baterías.

Pero ¿son compatibles estos beneficios? Según indican los expertos, sí lo son, aunque es importante ser conscientes de los matices. Y es que, es posible solicitar la deducción en el IRPF incluso si se ha recibido una subvención, pero en ese caso se debe restar el importe de la ayuda del coste total de la instalación antes de calcular la deducción fiscal.

Los plazos, no obstante, son limitados. Las deducciones fiscales del IRPF están disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo que el Gobierno o Hacienda decidan ampliarlas. Esto implica que las instalaciones deben completarse y certificarse antes de esa fecha, incluyendo tanto el proyecto como la mejora energética lograda.

Para acceder a estos beneficios es necesario seguir una ruta precisa. Primero, comprobar que la vivienda es susceptible de mejora energética y obtener un certificado energético previo. Después, contratar una empresa instaladora autorizada y asegurarse de que el proyecto se ajusta a los parámetros exigidos. Una vez completada la instalación, será necesario obtener un nuevo certificado que demuestre la mejora. Solo entonces se podrá aplicar la deducción en la declaración de la renta o presentar la solicitud de subvención correspondiente.

En paralelo, algunos municipios también ofrecen bonificaciones adicionales, como descuentos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En ciudades como Valencia, por ejemplo, las bonificaciones en el IBI pueden alcanzar hasta el 50% durante varios años consecutivos tras la instalación.

En conjunto, se puede decir sin temor a equivocarse que instalar placas solares en casa puede ser una decisión que puede suponer una importante rebaja de la factura mensual: también permite beneficiarse de un marco fiscal y administrativo que premia al ciudadano que apuesta por el autoconsumo. Pero para que las ayudas se concreten, es imprescindible cumplir con los requisitos técnicos, presentar la documentación adecuada y no dejar pasar los plazos. Porque en este caso, el sol sale no solo para quien instala… sino para quien sabe reclamar.