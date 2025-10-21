Bajar un grado la calefacción permite ahorrar un 7% en la factura.

Comprar electrodomésticos con Etiqueta A y repararlos es otra de la recomendaciones de la UE.

Compartir







Apagar las luces, las regletas cuando no se estén usando los enchufes, no dejar en 'stand by' la tele. Son pequeños gestos que nos ayudan a ahorrar hoy que es el Día del Ahorro de Energía.

La UE publica otras que está bien recordar. Cómo, por ejemplo, bajar un grado la calefacción permite ahorrar un 7% en la factura. Si la calefacción media en Europa está a 22 grados sería bajar el termostato a 21. Además, comprar electrodomésticos con Etiqueta A y si se estropean arreglarlos en lugar comprar uno nuevo. Europa obliga a los fabricantes a facilitar la reparación. Es el llamado Derecho a Reparar. Pero hay más consejos como intentar teletrabajar, o compartir coche para ir a trabajar. Alejandro Oviedo, Marta Álvarez y Sara García/Roberto Castro y

El ahorro de las places solares en casa: Víctor lo comprueba en la factura

Víctor López hace 4 años que tiene placas solares en su casa: "Las pusimos por motivos económicos y ecológicos". Aprovechó una subvención de la Junta de Andalucía para instalarlas. Le aseguraron que las amortizaría en 4 o 5 años, pero prefiere no llevar la cuenta, aunque asegura que el ahorro en la factura se nota. "En verano es mucho más barata, la diferencia con la de invierno es más de la mitad".

Para fomentar aún más ese ahorro toda la iluminación de su casa es LED, además ha cambiado varios electrodomésticos a sus versiones eléctricas para aprovechar al máximo la energía fotovoltaica. "Cuando tienes placas tienes que adaptar todo a las horas de luz, por ejemplo, tenemos el termo con un temporizador para solo funcione durante las horas de luz".

PUEDE INTERESARTE Guía para interpretar correctamente la factura de la luz

Ecobarrio: En Vigo apuestan por el aislamiento para ahorrar

En Vigo, con menos hora de sol, hay un 'ecobarrio' prefiere apostar por el aislamiento. Un proyecto que es posible gracias que la Xunta financia casi el 80%. El sistema de ventilación con recuperación de calor, el revestimiento de lana de roca de casi 16 centímetros y el aislamiento de las ventanas de triple acristalamiento permiten a sus vecinos ahorrar unos 400€ al mes en la factura energética. Alejandro Martínez, de Alexo Greed arquitectura, "es un ahorro del 60%"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Lo que sumado a los habituales gestos como apagar la luz, desenchufar los electrodomésticos que no se usan y bajar la temperatura de la calefacción contribuyen a ahorrar energía... y a aliviar el bolsillo, informan Alejandro Oviedo, Marta Álvarez y Sara García.