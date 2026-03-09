Marta invita a Pablo Fernández a trabajar dos días en su ganadería para conocer su realidad

Marta, una ganadera cántabra, decidió celebrar su particular reivindicación de 8 de marzo con un vídeo en redes sociales en el que se mostraba muy crítica con las manifestaciones de las organizaciones feministas. Una opinión que ha compartido en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ como representante de un matriarcado.

“Pues claro que soy feminista si vengo de un matriarcado”, ha comenzado a explicar Marta cuando Nacho Abad ha querido saber cuál era su postura sobre la celebración y las reivindicaciones del 8 de marzo. Asegura haberse criado en un matriarcado y ser una mujer feminista: “La mujer llevaba los pantalones de la casa, mi madre y mi abuela llevaban las cuentas, ellas mandaban, pero siempre desde el respeto y la educación… Unos valores que creo que se han perdido… Hemos perdido el respeto y la dignidad. Mi madre me mira y yo me callo, y eso es respeto… No vamos a entrar en jardines porque los datos de violaciones se han multiplicado desde que ha entrado este Gobierno”.

“¿Qué pinta la guerra con el feminismo?… Marxista, retrograda, pero vamos a ver… yo me he criado en un modelo de familia dónde hay libertad, aquí no hay nadie más que nadie… Este patriarcado del que hablan, lo habrá, pero en el campo, en Asturias, en mi tierra, no”, ha asegurado la ganadera indignada con las críticas que había recibido por expresar libremente su opinión. Y es que tiene claro que: “La igualdad se trabaja día a día, no con pancartas el día… Si me he puesto una minifalda me la he puesto con elegancia y dándome a respetar… Hoy en Cantabria el 33% son de titularidad femenina”.

Marta se ha mostrado muy molesta con la actitud de las mujeres que ayer se vistieron de morado y salieron a las calles de España para luchar por sus derechos: “A mí no me representa, no soy víctima bajo ningún concepto. Como mujer creo que no tengo límites, pero lo he demostrado con mi trabajo, pero siempre desde el respeto al hombre”.

Marta: " ¿Qué es eso de machirulo opresor?"

Respecto a la influencia política, Marta ha tenido claro que: “Este modelo feminista lo degeneró Irene Montero, lo degeneró Podemos… Fue un movimiento de la mujer trabajadora… Sabemos la manipulación que han hecho de este movimiento. Soy de pueblo, pero no soy tonta… A estas señoras lo único que les importa son los votos… Eso de victimizar a la mujer, no, yo no soy víctima de nada. ¿Qué es eso de machirulo opresor? Si vas por la calle y no te pueden llamar ni guapa porque tienen miedo”.

Marta ha comenzado su debate con Pablo Fernández, secretario organización ‘Podemos’, invitándole a irse a trabajar con ella un par de días para conocer su realidad. El político le ha dicho que sabía perfectamente en consistía el trabajo en una explotación ganadera y el ha recordado que su abuela hace 50 años no podía ni abrirse una cuenta bancaria y que en lo que va de año en Cantabria se han denunciado más de 50 agresiones machista: “En este país siguen agrediendo y matando a las mujeres y por eso es necesario seguir luchando”.

Ella le ha pedido que dejara de hablarle del pasado y le ha preguntado que qué estaban haciendo los políticos que no conseguían acabar con esos datos: “Tu eres de mi generación, piensa en tu madre y en tu abuela, ¿Tú has tenido problemas para ponerte lo que querías?”.

Marta: “Mándame a la Ione Belarra que aquí les quito yo la tontería…”

“Yo no entiendo de eso, yo entiendo de que cada una se ponga lo que le de la gana… Estamos en España y no podemos normalizar lo que aquí no es normal… No hay que tapar la cara a las niñas…”. Tras una nueva e intensa intervención, Nacho Abad le ha confirmado que iba a intentar mandar a los miembros de Podemos a que pasen dos días trabajando en su ganadería y a ella le ha parecido estupendo: “Mándame a la Ione Belarra que dice que tengo que ir yo sin sujetador, que aquí les quito yo la tontería…”.