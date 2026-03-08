8M, día de la Mujer: ¿por qué cada vez menos jóvenes se declaran feministas?

Los informes más recientes apuntan a un cambio generacional en la forma en que los jóvenes se relacionan con el feminismo

Como cada 8 de marzo, este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, varios estudios alertan de un cambio llamativo entre las nuevas generaciones: cada vez menos jóvenes se definen como feministas, aunque el apoyo a la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo mayoritario.

Los informes más recientes apuntan a un cambio generacional en la forma en que los jóvenes se relacionan con el feminismo. Mientras la defensa de la igualdad continúa siendo un valor ampliamente compartido, el término “feminismo” genera cada vez más debate, dudas e incluso rechazo entre parte de la juventud.

Según explica Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud, el concepto ha ido perdiendo el consenso social que tenía hace unos años. “El término feminismo ya no tiene el mismo consenso que se tenía antes. Ha dejado de significar lo que antes significaba, y entonces la gente empieza a dudar o ha calado un mensaje de que ya no se está persiguiendo la igualdad de las mujeres, que se ha pasado al otro extremo y que intenta perjudicar a los hombres”, señala.

Los expertos apuntan a varios factores que explican este cambio. Uno de ellos es el impacto de las redes sociales y la expansión de discursos de misoginia digital en determinados espacios de internet, como los entornos asociados a la llamada “machosfera”, donde se difunden mensajes críticos con el feminismo que influyen especialmente en adolescentes y jóvenes.

Pero no es el único elemento. Los analistas destacan también la creciente politización del feminismo, que ha hecho que el término se perciba cada vez más vinculado a posiciones ideológicas concretas. Esto provoca que algunos jóvenes, aun defendiendo la igualdad de derechos, prefieran no identificarse con la etiqueta feminista.

Movimiento feminista en contra de la guerra

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha marchado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el centro de la capital contra el burka y el sistema prostitucional y ha clamado "No a la guerra", al tiempo que ha advertido de que los conflictos "a quienes más afectan son a las mujeres".

Así, ha gritado consignas contra guerras como "Arriba todas a luchar, con las guerras vamos a acabar" y de "Madrid a Gaza la lucha no se aplaza".

Las feministas de base, consideradas 'clásicas' o 'históricas' también han clamado contra cuestiones que, a su juicio, perjudican a las mujeres con lemas como "No estamos todas, faltan las asesinadas", "El feminismo es abolicionista", "Nuestros derechos costaron luchas", "OnlyFans explotación sexual", "Ni velos, ni burkas, libres nos queremos", o "El velo es control, tortura y sumisión".

Pasadas las 12:15 horas han partido desde la Plaza de Cibeles para defender los derechos de las mujeres tras una pancarta bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!". Previamente, manifestantes con banderas de España han pasado por Cibeles, lo que ha provocado gritos de "fuera fascistas".

Las participantes en la marcha también han portado carteles con mensajes como "Hombres al mando puteros acosando", "El machismo es una enfermedad de transmisión sexual", "La esclavitud fue abolida ¿y la prostitución para cuando?" o "Lo que hacía Epstein ya lo vimos en el porno".

En el manifiesto, las organizadoras sostienen que el patriarcado "recrudece su ofensiva en todo el mundo" y denuncian que el cuerpo de las mujeres "es tratado como territorio conquistable, como fuerza de trabajo barata, como mercancía sexual, reproductiva o laboral". Ante esta situación, el MFM defiende lo que denomina un "feminismo internacionalista".