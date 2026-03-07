Las agencias de viajes detectan ya un aumento del 23% en las anulaciones respecto al año pasado

Algunas compañías han anunciado la suspensión temporal de vuelos tras el cierre de espacios aéreos en distintas zonas afectadas por el conflicto

El conflicto en Oriente Medio ya empieza a notarse en los planes de viaje de muchos españoles. La inestabilidad en la región está provocando cancelaciones, cambios de rutas y un encarecimiento de los desplazamientos, justo en plena temporada de reservas para Semana Santa y de cara al verano.

Hasta hace poco, ciudades del Golfo como Dubái, Abu Dabi, Doha o Riad se habían consolidado como destinos turísticos en auge y también como grandes puntos de escala para viajar hacia Asia. Sin embargo, la escalada del conflicto ha cambiado el panorama y muchos viajeros están replanteando sus planes.

Aumentan las anulaciones

Las agencias de viajes detectan ya un aumento del 23% en las anulaciones respecto al año pasado, una parte importante vinculada a desplazamientos previstos para Semana Santa. Entre los destinos más afectados figuran los Emiratos Árabes Unidos, pero también rutas que pasan por la región o incluso viajes hacia Estados Unidos que utilizaban aeropuertos del Golfo como escala. Países cercanos como Jordania también están registrando cancelaciones.

El temor a una escalada mayor y la incertidumbre sobre el tráfico aéreo han llevado a muchas personas a aplazar sus vacaciones o cambiar de destino. Mientras tanto, aerolíneas y agencias de viajes intentan gestionar una situación que evoluciona casi a diario, con viajeros atrapados en aeropuertos o buscando rutas alternativas.

Algunas compañías han anunciado la suspensión temporal de vuelos tras el cierre de espacios aéreos en distintas zonas de la región. Las principales aerolíneas del Golfo también han tenido que modificar sus operaciones. Emirates ha reducido su programación hasta nuevo aviso, mientras que Etihad Airways prevé retomar conexiones de forma limitada con destinos internacionales como Madrid, Londres o Nueva York. Por su parte, Qatar Airways ha suspendido temporalmente sus vuelos hacia y desde Doha.

Esta situación también tiene impacto directo en los precios: el aumento del coste del combustible y los cambios en las rutas pueden traducirse en billetes más caros en los próximos meses.

Para los viajeros, además, la situación depende en gran medida del estado de su vuelo. Si la aerolínea mantiene la operación, normalmente no existe derecho a cancelar sin penalización, salvo que la tarifa contratada lo permita. En cambio, cuando es la compañía la que suspende el vuelo por motivos como cierres del espacio aéreo o conflictos internacionales, la normativa europea contempla el reembolso íntegro del billete, transporte alternativo y asistencia al pasajero.

Ante este panorama, muchos viajeros están optando por destinos más cercanos y considerados seguros, dentro de Europa o en España.