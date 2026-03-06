Dentro de la cárcel siria de Sednaya, el 'matadero humano', de la mano del fotógrafo Samuel Nácar

Noticias cuatro habla con el fótógrafo español Samuel Nácar, que consiguió entrar en la cárcel siria de Sednaya.

Noticias cuatro habla con el fótógrafo español Samuel Nácar, que consiguió entrar en la cárcel siria de Sednaya, conocida con el sobrenombre del 'matadero humano', informa Montse Ávila.

Samuel Nacar fue capaz de captar la desesperación de los seres humanos que tenían algún ser querido desaparecido en Damasco. Como él, miles de sirios buscaban a los que un día fueron capturados por el régimen de Bashar al-Asad. "La suerte que nosotros tuvimos fue acceder a Siria cuando en el momento del cambio de régimen y lo primero que hacen fue abrir la cárcel".

"Con estas imágenes podemos construir cómo era el sistema de torturas"

Un régimen que utilizaba a ciudadanos comunes, como manifestantes, taxistas o periodistas, para enviar un mensaje aterrador a toda la población. Muchos desaparecieron. Otros intentan reconstruir una vida con consecuencias evidentes de torturas y condiciones infrahumanas. "Con estas imágenes podemos construir cómo era el sistema de torturas, el viaje desde que un civil era detenido hasta que era encerrado en la prisión".

Entre ellos Mohammed, a quien Samuel consiguió encontrar en un hospital al que iban muchos muertos y pocos vivos. Su memoria muscular no puede olvidar la posición en la que dormía entre esas cuatro paredes.

De eso quedan ahora celdas vacías, archivos abandonados y los últimos presos que salían entre las pantallas de los móviles de muchos familiares en busca de su ser querido. Para quienes los encontraron, cadáveres que tenían que llevar en brazos. "Para mí el proceso de bajar la cámara no existe, es decidir cómo haces esa foto, a quién priorizas en esa foto". Ahora, podemos verlo a través de su objetivo convirtiendo el dolor en memoria.