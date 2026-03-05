¿Qué hago si tengo un viaje para Semana Santa con escala en la zona de conflicto?

Beatriz Benayas 05 MAR 2026 - 20:53h.

Cada día volaban y hacían escala en la zona de conflicto casi un millón de pasajeros antes de la guerra. ¿Qué pasa ahora con quienes tienen previsto viajar? Los que lo hagan ya mismo lo tienen complicado porque se ha abierto un agujero en el espacio aéreo, aunque empezamos ya a ver vuelos a Emiratos, Qatar y Jordania.

Los pasajeros que ya tengan su vuelo cancelado por una aerolínea europea o con origen o destino Europa, tienen derecho a reubicación o reembolso y mientras esperan esa solución, si les ha pillado volviendo, tienen derecho a comida y alojamiento.

Para los que vuelen en Semana Santa o próximamente pasando por el Golfo, la recomendación es esperar. No cancelar voluntariamente, mejor esperar a que lo haga la compañía, si es necesario, para que les reubique o reembolse el dinero.

Importante recordar la lista de países a los que Exteriores recomienda no viajar y consultar las advertencias en caso de hacerlo.