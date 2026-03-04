Miguel Salazar Madrid, 04 MAR 2026 - 02:33h.

La UCO ha hecho una reconstrucción de urgencia sobre una de las desapariciones más inquietantes de España

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha realizado una reconstrucción de urgencia sobre la desaparición de Francisca Cadenas, desaparecida hace ya 9 años en Hornachos (Badajoz) sin pistas de su paradero. Es uno de los casos sin resolver más inquietantes de España, con muchas preguntas en el aire que aún no han encontrado respuesta.

Los hijos de Francisca Cadenas han entrado en directo en 'Código 10' para compartir sus sensaciones tras los pasos de la UCO en el municipio. "Somos conscientes de que este caso, en días o semanas, se va a resolver", asegura Fran, uno de sus hijos. Expresa que "se palpaba un lenguaje diferente" con respecto a las otras reconstrucciones que la unidad hizo en los meses de febrero y mayo de 2025 -ya que tomó las riendas de la investigación en noviembre de 2024-.

Fran, hijo de la desaparecida: "Yo creo que la mataron"

Fran habla sobre una de esas. "Son reconstruccines de los últimos movimientos que hicieron las últimas personas que vieron a mi madre", cuenta. Este, al igual que sus hermanos José Antonio y Diego, está convencido de que fue un crimen premeditado.

Francisca Cadenas salió de su casa a las 23:15 horas de la noche del 9 de mayo de 2017. Lo hizo para llevar de vuelta con sus padres a una niña que había estado cuidando. Fue la última vez que la vieron, tras retomar los pasos a su vivienda que se encontraban a 50 metros del lugar. "Yo creo que la mataron", afirma Fran.

"¿Tenéis miedo de saber la verdad?", le pregunta David Aleman refiriéndose a si les impactaría saber que alguien de su entorno haya tenido algún tipo de responsabilidad. "Tenemos miedo del cómo y el por qué a mi madre le hicieron desaparecer, de cómo le quitaron la vida", asegura el hijo de Cadenas.