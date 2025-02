Una caminata de apenas 50 metros la hizo desaparecer mientras andaba por la oscuridad de un callejón de Hornachos, un municipio de Badajoz. El 9 de mayo de 2017 fue cuando se produjeron los hechos alrededor de las 23:00 horas cuando dejó a sus familiares en su casa y ella salió de nuevo para no volver.

Sobre la hipótesis que la desaparición de Francisca fuese intencionada, su hijo es claro al respecto: "Estaba con nosotros en casa y nos dijo que no nos hiciéramos la cena porque ella ahora venía, por lo que tenía pensado regresar enseguida".

Negando también cualquier posibilidad de que ella misma se hubiera ido por voluntad propia, el sobrino se derrumbaba y entre lágrimas afirmaba: "Ella era una mujer de su casa, no se ha ido por su voluntad, no tenía ni redes sociales ni nada, ella por sí misma no se fue".