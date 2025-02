Dos semanas después del comienzo del juicio, la fiscal está convencida de que el beso no fue consentido y que a partir de ese momento, comenzaron las presiones para quitar hierro al asunto y convertirlo en una simple anécdota.

La fiscal ha defendido su petición de cárcel de dos años y medio para Luis Rubiales durante casi dos horas en sede judicial. En su alegato, Marta Durántez era muy contundente: "No hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento. La actitud fue sorpresiva, ¿en algún momento dijo que consintió el beso?".