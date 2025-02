La declaración de Luis de la Fuente en el juicio por el beso de Luis Rubiales

El seleccionador nacional de fútbol masculino asegura que se enteró del beso en el avión pero que "no era consciente de la dimensión"

Un exdirectivo de la RFEF dice que Hermoso es "muy influenciable y manipulable" y critica que pidiese "su cabeza"

Luis Rubiales, Gerard Piqué y sus negocios en Arabia Saudí: ¿Cuál era el objetivo de ambos en el país?

Este martes ha tenido lugar la segunda jornada del juicio por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. En el tribunal se han vivido momentos de tensión durante la declaración de algunos de los testigos, a los que el juez ha interrumpido en varias ocasiones para llamar la atención. Según informan en el vídeo Isabel Sanz y Diego Arce, el protagonista en esta jornada ha sido el seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente, que ha asegurado en su declaración como testigo, que no se enteró de nada en el avión y que no estuvo en la reunión del 23 de agosto.

Luis de La Fuente ha comparecido como testigo en el juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones. El seleccionador nacional de fútbol masculino ha negado que participase en el comité de crisis celebrado en la RFEF días después del beso que su entonces presidente propinó a la jugadora Jennifer Hermoso. En su declaración como testigo, De la Fuente ha sostenido que acudió a la sede de la federación el 23 de agosto a preparar la lista de convocados de la Selección y no a participar en la reunión que ese mismo día se estaba celebrando para preparar el informe que estaba elaborando Integridad.

"Yo iba para tratar otros temas muy importantes, que eran los que a mí me competían, que creo que es bastante importante. Convocatoria, lista de jugadores, viajes, instalaciones, necesidades, etcétera, etcétera. Son reuniones muy duras, muy largas porque hay muchas cosas que hay que hacer", ha explicado a preguntas de la Fiscalía.

El seleccionador ha detallado que el tenía prevista una reunión con Rubiales, lo habitual "diez días antes de una convocatoria". Ese encuentro, al que fue "para hablar de fútbol" exclusivamente, se celebró "en un despacho colindante".

En el inmediatamente contiguo, varios directivos de la RFEF, entre ellos Rubiales, celebraban una reunión en la que participó la entonces jefa de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez, que en la primera jornada del juicio aseguró que se vio sometida a una "encerrona" para contar de forma tergiversada cómo ocurrieron los hechos que rodearon el beso de Rubiales. "Yo con la señora Patricia Pérez no crucé palabras. De hecho, ella además dice que yo no participo en nada", ha recordado De la Fuente. La teniente fiscal, Marta Durántez, le ha recordado que otros testigos le han situado en el mismo despacho y no en otro próximo, como él mismo ha sostenido.

"No crucé palabras con ella, no coincidí en el espacio. Simplemente sé que estuvo", ha mantenido el seleccionador que, tras ser repreguntado, ha dicho que pudieron coincidir en un momento dado. "Seguramente si salí fue de igual camino del servicio y es verdad que comimos. En el mediodía sí se comieron unos bocadillos", ha señalado, añadiendo que el almuerzo se tomó en el despacho presidencial, donde se celebraba la reunión de Integridad.

Según el seleccionador, Rubiales se encontraba entre medias de los dos despachos. "Cuando me podía atender, si me permite que le tenga una explicación, podía atenderme y estaba con otros asuntos, y cuando tenía tiempo, venía, me dedicaba tiempo a mí, hablábamos de lo nuestro, salía, entraba", ha detallado.

De la Fuente también ha sido preguntado por la forma en que se enteró del beso de Rubiales a Hermoso. "Hasta que no llegué a España no fui consciente un poco de la dimensión. Yo me entero del hecho en el avión, pero realmente yo no era consciente de la dimensión que tenía esa situación", ha reconocido.

Por último, ha descartado que escuchase algo relativo a las preparaciones previas al comunicado que se publicó en primera instancia para tratar de aliviar el impacto del beso. "Rotundamente no. Conmigo ni se habló, ni me consultaron", ha apostillado.

El exdirector de Comunicación de la RFEF reconoce que redactó unas declaraciones por boca de Hermoso

Durante la jornada de este martes, también ha declarado, como testigo, el que fuera director de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pablo García Cuervo, que ha asegurado que Jennifer Hermoso es "muy influenciable y manipulable" al tiempo que ha criticado que pidiese "su cabeza y la de otros compañeros" tras el beso de Rubiales.

A preguntas de la Fiscalía, García Cuervo ha reconocido que fue el encargado de redactar unas declaraciones por boca de Hermoso "que ella tenía que aprobar para ser difundidas", sosteniendo que la jugadora accedió a hacerlo.

García Cuervo ha asegurado que ese comunicado lo elaboró "en función de unas declaraciones que Hermoso hizo a la Cadena COPE". "Es decir, yo transcribí lo que dijo", ha apuntado, añadiendo que la jugadora realizó las mismas a la emisora "voluntariamente y sin ningún tipo de coacciones".

El exdirectivo ha detallado que Rubiales fue el que le conminó a "sacar un comunicado con declaraciones de Hermoso". "Antes de enseñárselo a Jennifer, el presidente lo ve", ha aseverado, indicando que posteriormente le exhibió el mismo a la jugadora. Sin embargo, García Cuervo ha apuntado que se negó a mantener con Hermoso "cualquier tipo de situación al respecto del vídeo" que Rubiales quería grabar con la jugadora para suavizar la situación.

No obstante, García Cuervo ha descartado que Rubiales le diese "una orden". Lo que recibió, ha matizado, fue una "sugerencia" de que "podría ser bueno", según el entonces presidente, "sacar un comunicado donde Hermoso está destacando que todo es anecdótico y que esto no debiera" ir a más. "Y yo le digo al presidente que me parece una buena idea siempre y cuando Jennifer Hermoso esté de acuerdo con esto", ha apostillado.

A preguntas de la Fiscalía, el exdirector de Comunicación ha lamentado que las jugadoras de la Selección femenina pidiesen su "cabeza y la de otros compañeros sin explicar" las razones. "No había motivos. De hecho, a día de hoy, todavía estoy intentando que alguien me dé alguna explicación, cosa que no se ha producido", ha criticado.

En un momento de su declaración, García Cuervo ha acusado a la abogada de la acusación particular de no haberse preparado bien el juicio, lo que ha provocado el reproche del juez, José Manuel Fernández-Prieto. "Mi paciencia está llegando a un límite. Basta ya de estas contestaciones, ¿eh? Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería", ha espetado el magistrado.

El informe sin la versión de Jennifer Hermoso

Por otro lado, en su declaración como testigo, el exdirector de integridad y ex vicesecretario general de la RFEF Miguel García Caba, encargado de elaborar el informe posterior al beso, ha dejado claro que, de haber contado con el testimonio de Hermoso, ese documento "hubiera sido rotundamente lo contrario a lo que dice".

García Caba, además, ha vinculado su despido de la Federación a la elaboración del informe. "Probablemente no debió de gustar en algún lugar. Es público y notorio. Probablemente lo que contenía el informe a lo mejor en ese momento no era lo políticamente adecuado o lo jurídicamente correcto. El informe era lo que se había podido extraer en ese momento", ha apuntado.

El exdirectivo de la RFEF ha sostenido que únicamente contó con un plazo de entre 36 y 48 horas para realizar el informe. En ese plazo, ha asegurado, ofreció a la jugadora la posibilidad de declarar, pero ella lo descartó.

"Respeto su derecho a no declarar y el informe era un informe de esclarecimiento de hechos que, como bien disponía en su último apartado, estaba sometido, en su caso, a ulteriores revisiones en función de si la señora Hermoso o cualquier otra de las personas que había participado, o si tenía la posibilidad y la orden de seguir esclareciendo hechos, pues obviamente las conclusiones cambiarían", ha añadido.

Este mismo martes el juez José Manuel Fernández-Prieto también ha escuchado como testigo al actual responsable de Comunicación Deportiva de la RFEF que al tiempo de los hechos era 'número dos' del entonces responsable de Comunicación, Enrique Yunta, que ha afirmado que fue el director de Integridad Miguel García Caba el que le instó a contactar con Patricia Pérez para que ésta participase en la elaboración del informe de Integridad.

Yunta fue el responsable, según él mismo ha confirmado, de enviarle "un esquema con unas respuestas asépticas", actuando así como transmisor del formulario que le envió el mismo García Caba. Posteriormente, Pérez fue citada a la sede de la RFEF para participar en la reunión de Integridad.

"Yo leí las respuestas de la señora Pérez, y al tiempo que leía, pues alguna vez el presidente (Rubiales) interpelaba. Ella le decía que eso no podía ser así porque ella estaba en otro punto del estadio, con lo cual no podía detallar con precisión ese momento", ha explicado, en alusión al beso propinado por Rubiales a Hermoso.

Según Yunta, después de que Pérez se negase a firmar como suya la versión de Rubiales, ésta cogió el ordenador "y cambió pertinentemente lo que quiso". El testigo, en contra de lo sostenido por De la Fuente, sí ha situado al seleccionador en ese encuentro, como también hizo Pérez este lunes.

Un beso "compatible con un acto de amistad"

Por último, el que fuera psicólogo de la Selección femenina y actual profesional de la parcela masculina, Javier López Vallejo, ha aseverado en su testifical que el beso de Rubiales, "aunque poco edificante, es compatible con un simple acto de amistad, confianza, efusividad, debido a haber ganado un Mundial".

López Vallejo, que también participó en la referida reunión de Integridad celebrada en la sede de la RFEF, ha explicado que le "subieron a un despacho" en el que "nunca había estado y con gente que realmente no conocía". "Bueno, era una situación incómoda que yo no había vivido nunca", ha asegurado.