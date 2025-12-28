Reanudan y amplían la búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia

Cuatro de los miembros de una familia valenciana siguen sin aparecer tras el hundimiento del barco en el se dirigían a la paradisíaca isla de Padar

Loren Suárez, testigo del accidente, cuenta a Noticias Cuatro cómo vivió la tragedia desde su barco, que navegaba en paralelo al siniestrado

La madre superviviente del hundimiento del barco, acompañada ya por los primeros familiares desplazados al país, ha seguido con preocupación las tareas de búsqueda de su marido y sus otros tres hijos de 12, 10 y 9 años, desaparecidos desde la noche del viernes en aguas del mar de Flores. Sólo se salvaron ella y una hija de 7 años. Encontrar a los suyos es su única preocupación. Así lo recogen en un comunicado emitido por las familias afectadas en el que piden que el esfuerzo de búsqueda se mantenga hasta encontrar al padre y a los tres niños. Agradecen las muestras de cariño que están recibiendo, el apoyo consular y los esfuerzos del gobierno indonesio.

El dispositivo de rastreo ha continuado este domingo, ampliado en medios y personal y en un radio de búsqueda de 5 millas náuticas. Ayer ya se encontraron restos de la embarcación flotando en puntos muy alejados unos de otros. El lugar del siniestro es conocido por sus fuertes corrientes, un embudo de mar entre dos islas próximo a la paradisíaca Padar. En un barco muy parecido al que navegaba la familia valenciana viajaba en paralelo otro español, que fue testigo de lo ocurrido. Loren Suárez relata que en medio de la noche comenzó a escuchar mucha agitación de la tripulación de su barco. En una lancha con chalecos salvavidas se lanzaron en ayuda del otro barco. No fue hasta el día siguiente cuando se enteró de la magnitud de la tragedia. Suárez, de vacaciones en Indonesia, y muy aficionado al buceo, cree que pese a las condiciones complicadas del mar en ese momento, no eran suficientes como para partir y hundir un barco.

Las señales de duelo se han sucedido hoy también en Valencia, de donde procedía la familia. Una familia muy conocida en la ciudad. El padre es entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol. La madre es hija del propietario de este famoso restaurante frente a la playa.