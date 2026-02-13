Bezos prepara el despliegue de la constelación Amazon Leo en una batalla por el control del espacio con Musk.

SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, podría perder el monopolio del espacio.

Compartir







Cuatro astronautas vuelan ya hacia la estación espacial internacional. A las 11 y cuarto de la mañana, hora española, despegaban de Cabo Cañaveral, dos hombres y dos mujeres que sustituirán a los astronautas que tuvieron que adelantar su regreso por un problema de salud. La tripulación despegaba en un cohete de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, que podría perder el monopolio del espacio. Jeff Bezos, de Amazon, ha lanzó ayer 32 satélites.

El cohete Ariane, que despegaba ayer de la base europea de Kurú, lleva bordo 32 satélites, que se fueron separando poco a poco para quedar desde ahora orbitando la Tierra. El objetivo: llevar internet a 2.500 millones de usuarios. Es el proyecto espacial más ambicioso del dueño de Amazon. Jeff Bezos da un paso de gigante y trata de desbancar a Elon Musk y su programa Starlink.

PUEDE INTERESARTE Así es la fábrica de IA de Xiaomi sin humanos ni luz que hace un móvil cada segundo

Porque lo de ayer no queda ahí. Habrá otros 17 lanzamientos como ese, para el despliegue de la constelación Amazon Leo: hablamos de 3.200 satélites. Parecen muchos, pero hay ya 16.000 orbitando la Tierra y más de la mitad (9.357) son de Starlink.

De momento, Musk domina el sector, pero hay una carrera abierta entre ambos magnates por monetizar también el espacio. Un cielo ya totalmente saturado de aparatos que, después, acaban convertidos en basura orbitando el planeta, pero el lanzamiento de satélites parece no tener fin.

PUEDE INTERESARTE Del robot Elektro de 1939 que fumaba, a los humanoides que llegan de la mano de China y Elon Musk

China también compite: quiere lanzar decenas de miles. Se estima que para 2030 habrá 100.000 satélites en órbita con los problemas que ya generan para las misiones científicas y de defensa planetaria, pero Musk, a lo suyo: ha pedido permiso para lanzar nada menos que un millón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Será un auténtico caos a 500 kilómetros sobre nuestras cabezas. De los cientos de miles de objetos que orbitan la Tierra, el 94% es basura espacial generada por los satélites inactivos, fragmentos de estos que ya colisionaron y restos de cohetes. Según cálculos de la Agencia Espacial Europea, cada día caen a la atmósfera terrestre unas tres piezas de equipos espaciales antiguos.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Actualmente hay 16.000 satélites alrededor del planeta, de los que 13.026 están activos, según datos de la empresa europea Look Up. De estos, 8.366 se corresponden con la megaconstelación Starlink de SpaceX (propiedad de Elon Musk), que prevé más que duplicar esta cifra en breve. China está acelerando esta carrera con 1.102 satélites ya activos y planes (Gouwang y Qianfan) para desplegar 27.000.