Lara Guerra 13 FEB 2026 - 18:59h.

Un bombero forestal de Andalucía reclama la falta de revisión de sus vehículos para poder atender a las emergencias

Un bombero forestal denuncia sus "equipos de protección muy deficientes" para el temporal en Andalucía: "No se han renovado en 15 años"

Javier Alcántara, bombero forestal, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para denunciar junto al sindicato de bomberos de Andalucía las duras condiciones con las que tienen que trabajar. Los vehículos presentan goteras lo que les dificulta la actuación en todos los terrenos.

En primer lugar, el bombero se toma unos minutos para mostrar su agradecimiento con el resto de cuerpos: "Los compañeros queremos agradecer a todos los cuerpos de emergencia que están actuando ahora mismo en Andalucía, que son muchos y también queremos dar nuestro apoyo y cariño a las personas que están siendo afectadas en estas situaciones".

Tras esto, Alcántara detalla cómo es la situación a la que se enfrentan a diario: "Estos vehículos nos están afectando muy negativamente para desarrollar nuestras funciones, tanto incendios, como inundaciones. Tenemos por ejemplo el problema de no poder acercarnos al lugar".

Al escuchar esto, Laila recuerda una de las medidas que se les ha recomendado al cuerpo de bomberos: En la medida de lo posible, el conductor estacionará el vehículo en suelo llano y estable. Sobre esto, Javier asegura que "eso es bastante difícil porque nosotros no sabemos donde vamos a actuar, cómo va a estar el terreno...y toda esa responsabilidad recae sobre el jefe del grupo".

Bombero forestal: "Hemos llevado esto a varios comités y no se nos ha hecho ni caso"

Asimismo, Alcántara detalla que "tenemos varios protocolos y siempre hay que tener una ruta de escape, pero este problema lo complica. En muchas ocasiones estamos hasta a una hora del vehículo y esto es un peligro porque no podemos atender de urgencia ni trasladarlo". Otra de las circunstancias más destacables de los vehículos de los que disponen es la capacidad: "El vehículo se esperaba que pudiera llevar 9 componentes y herramientas, pero el que nos ha entregado es más limitado en ambas cosas", revela.

Por otro lado, Laila le pregunta por las responsabilidades, a lo que Javier destaca que son "según el pliego de contratación es el personal de la Junta, de hecho, estuvieron un tiempo para aprobar los vehículos y no han debido hacerlo muy bien. Somos varios compañeros y en ningún momento se nos preguntó por las condiciones que deberían tener".

Por último, el bombero asegura que pese a haberlo denunciado ante varios medios, ninguno ha dado resultado: "Lo hemos llevado a varios comités pero en ningún caso nos han hecho caso a nuestras peticiones. Hemos estado en un principio intentando contactar, nos daban silencios hasta que nos hemos encontrado con esto de lleno. Los que somos responsables lo sometimos a una inspección de trabajo y está en curso. Nosotros seguimos haciendo nuestras labores en estos vehículos. Independientemente del material, creo que todas las personas que componemos este dispositivo vamos a seguir dando lo mejor de nosotros"