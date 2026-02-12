La decisión de Ayuso de conceder la Medalla Internacional a Estados Unidos desata un enfrentamiento en plató entre Marta Cardona y Ana Vázquez

Isabel Díaz Ayuso ha decidido otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos, una decisión que no ha gustado a todo el mundo. Más Madrid ha publicado un vídeo con un montaje que incluye el audio del discurso de Ayuso junto a imágenes del caso Epstein y de redadas de inmigración.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Marta Cardona, portavoz de Más Madrid, quien explica qué les ha parecido la decisión de Ayuso: "Ha intentado desviar la atención con una provocación que es, en este momento histórico, dar una mención honorífica a un gobierno que está sacando una gestapo a la calle y generando unas imágenes propias de la peor fase del siglo XX, con persecuciones a inmigrantes".

Además, explica cómo han decidido contestar ellos: "Hemos contestado con un vídeo y proponiendo que esa medalla de honor que quiere dar se la dé a Bad Bunny, quien hizo un espectáculo homenaje a la hispanidad y al hermanamiento entre pueblos".

Ana Vázquez: "Ayuso le ha dado la medalla al pueblo americano. El Estado es una cosa y la nación somos los ciudadanos que componemos el país"

Ana Vázquez le ha querido responder: "Ayuso le ha dado la medalla al pueblo americano. El Estado es una cosa y la nación somos los ciudadanos que componemos el país". Risto le explica a Ana que no se la ha dado al pueblo americano, sino a la nación, que incluye a las instituciones.

Pero Ana ha saltado frente a Marta: "¿Tú qué quieres, que se la demos a Maduro, a Irán o a Cuba? Sé de lo que van, sé clara, pero no se la van a dar a ninguno de esos grupos". Marta no podía creerse lo que estaba escuchando: "Vale que no os guste Bad Bunny, pero compararle con Maduro me parece un poco excesivo".