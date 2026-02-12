El comentario de Risto Mejide sobre las acusaciones y "bulos" del Presidente

Risto Mejide carga contra Pedro Sánchez al "atacar" a Iker Jiménez durante su comparecencia en el Congreso: "Hasta aquí hemos llegado"

Compartir







Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, no ha podido contenerse más y ha estallado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las acusaciones a distintos medios de comunicación como “propagadores de bulos, de odio y fieles discípulos de Iker Jiménez”, según ha replicado la política. “Me duele que se esté atacando a los periodistas desde el presidente del Gobierno”, afirmaba Ana Vázquez.

“No es la primera vez que a gente de Mediaset, ya en su momento atacaban a Ana Rosa Quintana”. Para ella es inadmisible que Pedro Sánchez ataque a periodistas y les ponga en la palestra: “A raíz de que nos señalara, no veas la cantidad de insultos que se han vertido en las redes sociales”, reconocía ella.

"Flaco favor le hacen quien le escriben los discursos"

Para la política, hay una diferencia entre los periodistas y colaboradores de las diferentes cadenas de televisión: “Yo tengo un compromiso con 'Todo es mentira' y en verano querían que yo fuera a un programa de Televisión Española. ¿Si yo aceptase ser colaboradora en ese programa, me metería en ese listado el señor Sánchez para atacarme como ayer me atacó?”, preguntaba Ana Vázquez.

Durante su intervención en el programa, ha afirmado que todos los periodistas “están cayendo” y que el año que viene Pedro Sánchez no va a invitar a Risto Mejide al cóctel que organiza Moncloa. Asimismo, Ana Vázquez ha defendido al presentador de 'Horizonte': “No le conozco, pero tengo que decir que como profesional me encanta y lo respeto muchísimo”, admitía.

Risto: "A ver si le tiene envidia"

Por su parte, Risto Mejide ha desmentido al presidente del Gobierno tras su discurso en el Congreso: “En el discurso en el que atribuyó bulos y desinformación a tanta gente, entre otros a nuestro compañero Iker Jiménez. A ver si va a ser que le tiene envidia y quiere un programa como él”, decía el presentador bromeando.