Hablando de la comparecencia del Presidente en el Congreso, Risto Mejide hace un inciso en 'Todo es mentira' para destacar una cosa que cree que es importante. Para ello pide que todos se pongan serios puesto que el programa y, por consiguiente sus 1.777 emisiones, "ha estado fundamentado en una palabra que se ha apropiado mucha gente, pero que al final es una palabra de todos, que es la palabra libertad": "Este programa está basado en la libertad".

Tanto es así que "aquí viene Susana Díaz, dice lo que le da la gana, aquí viene Cristina Cifuentes, también dice lo que le da la gana y vienen todos los colaboradores y dicen lo que les da la gana", señala el presentador. "Creo que esa libertad es uno de los pilares de nuestra democracia y creo que el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente del Gobierno", añade.

Y recalca "debería ser" puesto que "hoy en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa con el que uno puede coincidir o no con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que podéis coincidir conmigo o no", refiriéndose a Iker Jiménez. Sin embargo, este hecho le obliga a "emitir un mensaje muy claro".

La mención de Pedro Sánchez a Iker Jiménez en el ongreso

"Es que este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo. No, porque la señora Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando Cayetana, Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez", decía Pedro Sánchez desde el atril del Congreso tal y como se puede ver en el video.

El mensaje "claro" de Risto Mejide a Pedro Sánchez

Tal y como apunta Risto Mejide, "lo ha mencionado y lo ha mencionado para mal". Por lo que el presentador hace algo que ha hecho "incluso con compañeros de otras cadenas": "Cualquiera que ataque la libertad de expresión, de información recogida en nuestra Constitución nos va a encontrar enfrente, empezando por el presidente del Gobierno".

Y es que Risto Mejide entiende que menciona a políticos porque entra "dentro del rifirrafe". No obstante, "en cuanto se mete la mano en los medios de comunicación, ahí perdemos todos": "Señor Presidente, hasta aquí hemos llegado".

Susana Díaz, por su parte, opina: "No me ha gustado, no me ha gustado y creo que el presidente del Gobierno no debe, ni en la tribuna del Congreso, ni en ninguna tribuna, señalar a ningún medio. Es innecesario y además no está acorde con la representación que ostenta". Algo con lo que está de acuerdo el presentador del programa: "El señalamiento de periodistas o comunicadores o medios de comunicación es propio de otro tipo de países, no de países democráticos".

Y es que Risto Mejide defiende siempre que "en la búsqueda de información veraz todos nos podemos equivocar, yo el primero. Si hay cosas que nosotros continuamente podemos equivocarnos a la hora de decirlo, lo rectificaremos". No obstante, "lo que no puede hacer un presidente del Gobierno es señalar a un periodista o a un comunicador o un medio de comunicación porque eso es propio de otro de una república bananera".