Los operadores privados de trenes han enviado "cartitas" a Susana Díaz por sus declaraciones en 'Todo es mentira'

Mientras en 'Todo es mentira' la mesa de colaboradores opina sobre las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso, donde ha asegurado que el ferrocarril español es "uno de los mejores del mundo" y ha defendido su inversión en infraestructuras.

Sin embargo, Susana Díaz va "más allá del mantenimiento", ella recalca algo que "es clave": "La mayoría de los usuarios ferroviarios en España no usan la alta velocidad y me tiro piedras en mi tejado que yo sí lo uso. La mayoría de la gente usa el cercanías y la media distancia". Aún siendo conscientes de ellos, reconoce que "todos los Gobiernos nos hemos obsesionado con la alta velocidad cuando nueve de cada 10 viajeros son los que cogen el metro, el rodalies, el cercanías, etcétera".

Por esta razón, considera que actualmente "tenemos un sistema ferroviario que ha sobredimensionado por encima de nuestras necesidades la alta velocidad y ha infravalorado el cercanías y la media distancia".

En cuanto al tema de los operadores privados, asegura que "es verdad que tenemos que hacer caso a lo que nos recomienda Europa" pero puntualiza: "Habría que exigir más". De hecho, por ella misma hacerlo le ha sucedido una cosa que llama la atención de Risto Mejide: "A mí algunas declaraciones de este programa me han costado hasta cartitas que me han hecho llegar al Senado algunos de esos operadores".

Susana Díaz ha recibido "cartitas" de operadores privados en el Senado

Risto Mejide le pregunta si le han llegado "cartitas, así, con el diminutivo faltón", a lo que la senadora responde: "Lo de cartita lo digo yo faltonamente porque me ha parecido ofensivo porque nos escuchan en el programa, que eso es bueno, y escuchan nuestras críticas cuando yo he dicho desde el minuto uno que creía que a la hora de entrar los operadores privados en España tenía mis serias dudas de si nuestras infraestructuras estaban en condiciones para soportar vehículos que pesan más que los nuestros, que algunos tienen incluso 2 plantas y que al final iban a dejar el tránsito por nuestras vías.

"¿Y qué te decían en la cartita?", pregunta el presentador. Sin embargo, Susana Díaz se niega a responderle de igual manera que dejó en el aire el contenido del mensaje que le envió a Pilar Alegría tras su derrota en las elecciones en Aragón, aunque en esta ocasión "es público". Aún así, Risto lo intuye: "Ya sé quién te ha mandado las cartitas".