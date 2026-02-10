Alfonso Serrano respondió a un periodista "¿Y tú cómo ligas?" tras preguntarle sobre el presunto acoso del alcalde de Móstoles

El secretario general de PP en Madrid respondió a un periodista en rueda de prensa "¿y tú cómo ligas?" cuando éste le preguntó si en una reunión con la exconcejala denunciante del presunto caso de acoso en Móstoles el propio Alfonso Serrano le preguntó si utilizó la expresión "tirar los tejos".

Una pregunta que ha sido ampliamente criticada por los colaboradores de 'Todo es mentira' y su presentador, Risto Mejide, quien le reprocha en la mesa del programa hasta que finalmente el político acaba rectificando.

"¿Qué tiene que ver cómo liga el periodista?"

Aunque el colaborador trata de justificarse en el programa asegurando que no puede aceptar que "cualquier cosa sea acoso", Risto Mejide no compra su versión: "Te estás yendo por las ramas. ¿Qué tiene que ver cómo liga el periodista? No es una pregunta retórica".

"Es absolutamente improcedente por varias cuestiones. Primero porque estás justificando una actitud que, como mínimo, no conoces. Dos, para qué te metes en eso. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Hombre, es que si no liga así, cómo va a ligar. Le estabas diciendo eso", le hace reflexionar el presentador.

Sin embargo, el secretario general de PP asegura que en dicha reunión con la exconcejala lo que se le plantea "no es ningún caso de acoso o abuso", si no de "discriminación laboral porque no se siente lo suficientemente reconocida porque hubo un intento de ligue": "Y lo que dice el periodista es que intentar ligar es acoso y yo lo digo es que no tiene por qué serlo".

Aún con la explicación, Risto Mejide niega que haya dicho eso. Al fin y al cabo, el presentador concluye: "Eso es una cagada aquí y en Lima. Nunca aceptarás eso pero eso es una cagada monumental porque refleja una manera de pensar". Momento en el que el colaborador rectifica: "Te puedo aceptar que la expresión pueda ser más o menos afortunada". Algo que celebra el presentador: "¡Menos mal!".