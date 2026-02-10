Víctima de 'el perla de Moncada': "Me atacó por la espalda y me arrastró escaleras abajo"

Un menor multirreincidente empujó, arrastró y golpeó a la víctima para robarle el móvil

Apenas sin poder hablar, jadeando, llorando y muy nerviosa, graba a su ladrón. Le ha arrastrado, golpeado y arañado por un teléfono móvil. La víctima sube las escaleras de la estación del tren cuando, de repente, un joven la ataca por la espalda. Le intenta quitar el móvil, pero ella se resiste, y es entonces cuando la empuja escaleras abajo. El ladrón huye con el móvil, pero ella le persigue y él es retenido por un grupo de vecinos.

El chico, de 17 años, es conocido en la zona y cuenta con 18 antecedentes, entre ellos robos con violencia. Aunque lo detuvieron, ya está en libertad.

'En boca de todos' habla en directo con Miriam St. Germain, periodista agredida, quien explica lo que sucedió: “Me dirigía a mi lugar de trabajo, subí las escaleras de mi estación habitual, estaba totalmente tranquila. Me atacó por la espalda para arrebatarme de una forma salvaje el teléfono. Me giré y mi primera intención fue tirarle a él por las escaleras y salir corriendo, con la mala suerte de que el chaval tenía más fuerza y me cogió del brazo y me arrastró escaleras abajo”.

Miriam da más detalles de su agresor: “Él es menor de edad, tiene 17 años, pero mayor en antecedentes: tiene al menos 18 antecedentes policiales. Vive con su madre en Barcelona, pero la hermana vive aquí. Tiene un expediente abierto por la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia al estar considerado un menor de alto riesgo”.

Además, explica la actitud que tenía el chico: “Él llega a perder una zapatilla y, cuando la policía local llega y le devuelve la zapatilla, su reacción es lanzársela a la cara a la agente que le estaba intentando calmar. Él llega a decir que le soltaran y ‘nos matamos aquí, que estoy muy loco’”.