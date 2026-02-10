Vecinos amenazados por la 'señora de la droga': "Nos ha dicho que nos va a dar donde más nos duele”

Los vecinos denuncian un clima de miedo constante en el barrio, con amenazas diarias y venta de droga en el edificio

Una vecina del barrio de Vista Alegre, en Santiago, tiene amenazados a todos los vecinos que vayan en su contra. Los vecinos aseguran que la vivienda es un narcopiso y señalan que, por culpa de este punto de droga, el barrio se ha vuelto inseguro, con toxicómanos que suben y bajan de la vivienda, peleas a plena luz del día y fiestas de madrugada.

'En boca de todos' ha podido hablar con Lourdes, una de las vecinas amenazadas, quien explica las amenazas que sufren casi a diario: “Estoy desprotegida totalmente. Ya no solamente hablo de mí o de mi familia, estoy hablando de una niña de trece años que está amenazada de muerte. También nos ha amenazado con que va a enviar a gente a quemarnos puertas, pisos... que nos va a dar donde más nos duele”.

Lourdes, vecina amenazada: "Tenemos que aguantar encontrarnos con esas personas en las circunstancias que os podéis imaginar"

Lourdes comenta cómo es el día a día en el barrio: “Todos los días son igual, un constante trajín de venta de droga. Al principio había otra sistemática: ella bajaba a vender con su familia, con menores incluidos, y tiraban las papelinas a través de la ventana del edificio. Pero desde hace unos meses la venta cambió: ahora entran en el edificio”.

Además, explica que desde que vende en su casa tienen que aguantar un continuo ir y venir de gente entrando y saliendo del edificio: “Tenemos que aguantar encontrarnos con esas personas en las circunstancias que os podéis imaginar. Cuando tienen mono, muchas veces vienen sin dinero y estás expuesta a que te puedan hacer de todo”.