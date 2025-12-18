Mercedes tiene licencia de uso y disfrute de la vivienda de duración ilimitada y lleva una semana sin salir de casa por miedo

Mercedes ha puesto en manos de la justicia la actuación amenazante y agresiva de los trabajadores de una empresa de desokupación, supuestamente enviada por un fondo buitre, que está intentado echarla de una casa de la que tiene licencia de uso y disfrute ilimitado mediante una sentencia de divorcio judicial. Una actitud de coacción que podría suponer a los trabajadores una pena de prisión.

Mediante un vídeo en el que se ve la actuación violenta de los trabajadores de la empresa desokupa, Mercedes ha podido demostrar las amenazas violentas, coacciones e insultos que recibió por parte de los trabajadores de la empresa que le quiere echar de su vivienda. Argumentando el impago de un alquiler que nunca se ha producido a un fondo de inversión que es el nuevo propietario de la vivienda y amenazándole de que si sale de la vivienda no van a poder volver a entrar.

Asegura que llevaba una semana sin poder salir de casa porque le han dicho que iban a poner un controlador en la puerta de su casa y en el momento que saliera ya no podría volver. Lleva viviendo en la vivienda en 2003, tiene licencia de uso y disfrute por su sentencia de divorcio y lo ha registrado en el Registro de la Propiedad. No puede confirmar quién ha enviado a la empresa de desokupación, pero tiene la sensación de que podría tratarse de una decisión tomada por el fondo buitre ya que le han denunciado por impago de alquiler, cuando ella no ha tenido nunca un contrato de alquiler: “La vivienda era de mi exmarido y mía, luego le vendí yo mi parte y él se quedó con la vivienda, pero yo tenía ya el uso y disfrute… Pasó a ser propiedad del fondo porque no habrá podido pagar la hipoteca”.

José Sires, su abogado, ha explicado su situación: “Ella no tiene un contrato de alquiler, no tiene un anuncio de desahucio, ella tiene un uso y disfrute de la vivienda de forma ilimitada… El nuevo propietario presenta un intento de nulidad del uso y disfrute, pero les dicen que no se puede anular y lo que hacen es ir a la vía judicial…”.