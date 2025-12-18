Logo de cuatrocuatro
Adonis se derrumba y pide perdón por intentar acuchillar a un policía en mitad de una brutal pelea en Barcelona: “Estoy muy arrepentido, no era yo”

Dos hombres protagonizan una brutal pelea a plena luz del día en las calles de Premiá de Mar (Barcelona). Mientras un tercero y dos agentes intentan retener al agresor, un hombre con la cabeza abierta regresa a la escena con un machete de gran tamaño en la mano e intenta agredir a su agresor poniendo en peligro la vida de los agentes.

El hombre agredido y posteriormente, agresor ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo sucedieron los hechos y ha pedido perdón en reiteradas ocasiones: “Tengo mucho miedo porque yo no soy así, estoy muy arrepentido de corazón. No actué bien, tenía la cabeza llena de sangre…”. Asegura haber actuado fruto de la rabia y la tensión del momento, y se define como un tipo tranquilo que nunca ha tenido ningún problema con nadie y menos se ha visto envuelto en situaciones violentas.

Adonis, sin parar de pedir perdón por su actuación, ha explicado que él estaba tranquilamente paseando a su perrito cuando un vecino, posiblemente en estado ebrio, le lanza una botella contra la cabeza provocándole una brecha de siete puntos. Con la cabeza llena de sangre y mientras que su amigo, el hombre de la chaqueta verde, y dos agentes de policía, que le conocen, se lanzan sobre su agresor, el lleno de rabia y con la mente nublada por la situación, entra en su casa y agarra un cuchillo de gran tamaño.

Armado, Adonis se lanza contra su agresor poniendo en peligro la vida de su amigo y los agentes. Muy arrepentido, Adonis ha explicado que no se reconoce, que él no es un tipo agresivo, que los policías le conocen de estar tranquilamente paseando a su perrito en el barrio y que sus únicos delitos son multas administrativas. Roto y asegurando haber tenido consecuencias en su puesto de trabajo, Adonis ha pedido perdón y ha mostrado las imágenes de la cámara de seguridad que él tiene instalada en su casa.

Adonis muestra las cámaras de seguridad de su propia vivienda

Adonis no conoce de nada a su agresor y asegura que no estaba en estado sobrio: “Estaba borracho, estaba ido, sin más… Yo estaba paseando a mi perrito tranquilamente”. El hombre tenía instaladas unas cámaras de seguridad en la casa porque había tenido problemas previos con okupas que habían intentado robar en su vivienda: “Puse la alarma porque me intentaron quitar el patinete y tuve destrozos”.

Asegura que no va a declarar en la comisaría: “Le voy a explicar todo al juez, no me interesa mentir, yo quiero contar las cosas según sucedieron” y que su intención es que se demuestre su verdad. Está muy arrepentido de lo sucedido y no ha parado de pedir perdón.

