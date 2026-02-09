Además, Mariah Oliver y el testimonio anónimo profundizan en el rol de la mujer dependiendo de la banda latina a la que perteneciesen

El testimonio que recoge la nueva entrega de 'Proyecto Sistiaga' no se llama Jenny, pero se mantiene en el anonimato por "miedo". Procedente de Santo Domingo, República Dominicana, la entrevistada se mudó a España con tan solo 10 años. Su infancia fue "muy difícil" pues desde un primer momento notó el racismo por parte de sus compañeros de clase: "Me tocaban la pierna como si fuese algo de otro planeta por el color de piel".

El sentimiento de inferioridad y no aceptación convertido en rabia y tristeza, sumado a la ausencia de sus padres por estar trabajando todo el día o discutiendo por temas económicos, llevó a Jenny a buscar ese afecto en las bandas latinas. "Se presentaban como una familia", lo que le hizo pensar: "Por fin encontré lo que yo estaba buscando". Sin embargo, no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo.

Su banda latina realizaba abusos sexuales "casi todos los fines de semana"

Según narra la testigo, los presenciaba "casi todos los fines de semana". El mecanismo era que ella escribiese a la chica que eligiesen por redes sociales para invitarle a una fiesta. "La mente de ella 'Voy a bailar y nada más'", cuenta.

Sin embargo, cuando llegaban la alcoholizaban y la drogaban. "Me acuerdo de ver hasta cinco chicos entrando en el cuarto con una sola chica. Hacían vídeos, fotos... Se la pasaban y uno le decía al otro: '¿Ves cómo lo conseguí? Se hizo la difícil pero al final mira'", confiesa. También se comentaban "puedes hacer tal cosa con esta chica porque lo hace bien".

La entrevistada entró en esta banda con solo 12 años de edad hasta los 16 o 17 y las víctimas iban desde los 13 hasta los 15, aproximadamente: "Éramos todas menores de edad".

Los roles de las mujeres en las bandas dependiendo de a cuál pertenezcan

Otra de las participantes en este programa de Sistiaga es Mariah Oliver, una de las fundadoras de la primera banda latina en España, quien cuenta entre otras cosas cómo eran tratadas las mujeres en sus grupos.

Y es que la entrevistada tiene claro que actualmente, no tienen ese "tratamiento casi VIP" que tuvieron con ella porque "en el caso de los Latin Kings and Queens pueden ser miembros de pleno derecho que participan en sus reuniones y, hasta un punto, en la toma de decisiones". Esto no quita que "están subordinadas de alguna forma a la lógica masculina y que la última palabra la tengan los chicos". Por otra parte, los Dominican Don't Play y los Trinitarios "originalmente no aceptan mujeres", por lo que "están en el entorno".

Sin embargo, pasa una cosa: "las mujeres tienen dos sitios, santas o putas". "Si te comportas como se supone que te tienes que comportar no teniendo demasiadas parejas sexuales o no siendo demasiado provocativa y eres la mujer ideal, te van a proteger", explica. Luego están "las usadas", las cuales nunca dejarían que formasen parte del grupo "porque están para que satisfagan sus necesidades sexuales". Por lo tanto, "están las respetadas y las usadas". Lejos de alejarse por ello, en las mujeres nace la hibristofilia y la creencia de que pueden cambiarles, algo derivado de "la construcción de los roles de género desde la infancia" y pone de ejemplo 'La bella y la bestia'.

Una información que corrobora Jenny, quien asegura no haber tenido un rol dentro de su banda. No obstante, como era algo nuevo, asegura que se sentía poderosa: "No todas las chicas podían estar en ese lugar". En su caso eran utilizadas para "sacar información" o "guardar los cuchillos" ya que si se encontraban con una patrulla policial no les podían cachear: "En ese momento, nunca había policía mujer".