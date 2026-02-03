Lara Guerra 03 FEB 2026 - 00:30h.

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega a Cuatro en la que descubrimos el detrás de 'Hermanos Bastardos' un término que deriva a Jon Sistiaga a escuchar los testimonios de abogados e hijos legítimos. Algunos de ellos esperan recibir el apellido, como en el caso del presunto hermano de Anabel Pantoja, otros herencia y otros simplemente conocer la verdad.

El caso de Javier Santos se hizo muy mediático por ir relacionado con Julio Iglesias, donde el juez declaró que era padre de Javier Santos en el año 2019 o 2020; después el cantante lo reclamó y la Audiencia de Valencia mencionó que al estar ya juzgado no se permitía su reapertura. Se consiguió la verdad genética para demostrar que ambos eran padre e hijo.

En este contexto, el equipo de 'Proyecto Sistiaga' se desplaza hasta Dos Hermanas, Sevilla, donde se encuentra Luis Lara, es el detective de la Agencia IPS, que se encargó del proceso de conseguir. Lara explica que "la suerte viene dada por la cantidad de horas que echas para conseguirlo. Hay casos que he hecho que he conseguido la muestra en la misma mañana y otros en los que se han tardado 18 o 20 días".

Sobre el caso de Javier Santos, el detective asegura que es hijo del cantante. Además, ha detallado el momento en el que le llegó el caso y cómo fue todo el proceso. En primer lugar, Luis detalla que “es el hijo de Julio Iglesias, sin ningún género de duda. Cuando se nos pone este trabajo no lo intentamos, sabíamos que íbamos a poder cogerle. Contratamos el servicio y empezamos a planificar, hacemos una investigación previa. A partir de aquí ya vamos a hacer el trabajo de campo a Miami. Una vez que nos trasladamos hasta Miami y pensamos ¿A qué persona se le puede coger el ADN para demostrar que Julio Santos es el hijo de Julio Iglesias? Pues a Julio Iglesias".

Asimismo, Lara detalla que "para intentar entrar en la isla donde vive tuvimos que alquilar coches de alta gama, pero nada, no había quién entrara. Fuimos hacia el embarcadero, no salía o había salido en el barco y no le veíamos. Desistimos de continuar porque tiene una seguridad de jefe de Estado. Decidimos desistir de Julio y empezar con sus hijos. Chabeli, que vivía en otra urbanización muy parecida, con embarcadero y seguridad. La seguimos incluso al colegio, pero tenía la misma seguridad. El siguiente fue Enrique, también vive donde el padre y tiene la misma seguridad. ¿Quién nos queda? Julio José, diríamos que era el más factible para poder acercarnos".

Comienza el seguimiento del siguiente hijo de Julio Iglesias: Julio José

En este momento, Sistiaga le pregunta por la seguridad que tenía Julio, a lo que Lara responde que “no tenía una seguridad personal, tenía la del barrio donde él vivía. Hicimos el seguimiento de las actividades. Iba a comprar al supermercado, no soltó nada que nos valiera para hacer una muestra, no se le observó ninguna actividad laboral en ese momento y prácticamente todos los días iba a hacer surf"

Además, el detective analiza los momentos clave que le llevaron a conseguir la prueba definitiva: "La mujer iba al gimnasio e incluso alguna vez le seguimos para ver si se ponía en contacto. Fue al aeropuerto a recoger a un amigo y de los días que Julio José salió a hacer surf, concretamente fue con ese amigo y se dirigió a Cayo Vizcaino. Durante el recorrido lo observamos que bebió de un bote de deporte y entonces al llegar a Cayo había mucha seguridad porque se estaba jugando el open en el que estaba Nadal. Él pasó por la seguridad y para poder continuar tuvimos que dar dinero a alguien para continuar, cuando llega Julio José se baja, se pone el neopreno y se va a la playa. Se pone a hacer surf y su amigo le esperaba en la orilla. De un momento para otro comienza a llover y recogen todo hacia su vehículo, se cambian, bebe de la botella y con la suerte de que se le olvida la botella. Y lo hicimos con ella como prueba directa para tomar la muestra de este chico

Por otro lado, sobre el proceso de llevarla hasta el laboratorio para analizarla desde Miami, el detective explica que “nosotros cogimos 17 pruebas más la botella. Una pajita fue una de esas pruebas extra. Al cogerlas, las adecuamos poniéndolas en la maleta. Yo diseccioné la prueba de la botella y cogí el tapón". El laboratorio dio un 99,9% de hermandad entre ellos.