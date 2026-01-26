Lara Guerra 26 ENE 2026 - 23:46h.

Paco Alarcón sobre su investigación: "Nosotros somos las víctimas, no tenemos por qué hacer esto"

La perplejidad de una mujer tras descubrir quién fue la madre adoptiva de su bebé robado: "Me lo desveló mi propia hija"

Compartir







Jon Sistiaga se desplaza hasta Alicante para conocer la historia de Paco Alarcón, un hombre que busca a su cuñada, un presunto bebé robado. El periodista llega con una nueva entrega de 'Proyecto Sistiaga' para tratar 'madres robadas'; un reportaje con varios testimonios duros sobre la situación que afectó a muchas personas y que, a día de hoy, aún están por resolver.

Sistiaga conoce a Paco Alarcón, un hombre que se encuentra en una búsqueda activa de la hermana de su mujer, un supuesto bebé robado. A través de varias exhumaciones y con el archivo del cementerio municipal de Alicante siguen tratando de encontrar la máxima información sobre lo ocurrido. El cementerio de alicante es de los pocos camposantos en los que se han podido hacer exhumaciones de presuntos bebés robados y los resultados por ahora son francamente inquietantes: "Momentos previos a la ley, el tráfico de niños se favoreció. Había una legislación que o los amparaba o directamente no lo había.

Sobre de qué manera están buscándole, Alarcón detalla que "He buscado en los archivos del cementerio, la documentación, lo que nosotros llamamos debajo del enterramiento, es el papel con el que el funcionario anotaba lo que había. Nos han permitido acceder a estos libros y cuando encontraba un feto varón tomaba línea a línea. Así durante 40 años, me ha costado 10276 líneas. Nosotros somos las víctimas, no tenemos por qué hacer esto".

Paco Alarcón, sobre los enterramientos de fetos: "Hay 10.000 y 8.000 de ellos están en fosas comunes"

Acerca del motivo por el que hace esta investigación, Paco detalla lo ocurrido presuntamente con la hermana de su mujer: "El origen fue mi mujer, que es una de las víctimas. Vinimos hace cinco años al cementerio, no sabíamos nada ni había nada de información. Por otro lado, Sistiaga pregunta si están más lejos o cerca de encontrar a su cuñada, a lo que él asegura que "lejos. Dependemos de la casualidad, no tenemos herramientas. No dejaban rastro y cuando se pide archivos a las instituciones religiosas pues dicen que no existen".

Por último, Paco confiesa que han hecho exhumaciones ya que hay 10.000 enterramientos de fetos en Alicante de los cuales 8.000 están en fosas comunes. Han permitido hacer 4 exhumaciones, sin embargo, lo que encontraron en cada una de ellas ha dejado perplejo a Sistiaga: "En una de ellas estaba la caja vacía, en otra no correspondía con el ADN, en otra tenían el brazo de un adulto y en la cuarta había restos de ladrillo simulando el peso del bebé".