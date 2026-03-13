La denunciante decide no ratificar por miedo a que su identidad salga a la luz

Elisa Mouliaá carga contra la Fiscalía: “Han condenado a Rubiales por un pico y mi caso lo quieren archivar”

Compartir







La segunda denunciante de Íñigo Errejón no ha ratificado su denuncia ante el juez debido a la exposición mediática. La víctima, aunque anónima, es muy conocida y teme que este procedimiento le perjudique a nivel profesional y personal. Se repite el patrón: lo mismo que ocurrió con Elisa Mouliaá, quien primero denunció y después cambió de opinión, aunque esa marcha atrás duró poco tiempo porque volvió a ratificar su denuncia. Ahora, su segunda denunciante paraliza el proceso, dejando el futuro judicial de Errejón en un limbo.

Teresa Gómez, periodista de 'The Objective', aporta más información en 'En boca de todos' sobre la no ratificación de la segunda denunciante: “Estaba citada a declarar para ratificar la denuncia y ha decidido no acudir porque tenía que identificarse y no quiere aparecer en el procedimiento”.

Fuentes cercanas a la defensa de Íñigo Errejón: "Los fines de esta denuncia son más televisivos que de justicia material"

Además, el programa ha hablado con Alfredo Arrien, abogado de las denunciantes de Errejón: “Yo estoy haciendo de parapeto de ella, para que no se la busque. Ella ha preferido no ratificar porque se iba a descubrir su identidad y prefería dar un paso atrás. No obstante, no es un archivo definitivo, se lo está pensando”.

Por otro lado, fuentes cercanas a la defensa de Íñigo Errejón aseguran: “Nos hemos enterado del archivo inminente por los medios, porque a ellos nadie les ha comentado nada, ya que Íñigo nunca ha tenido condición de investigado al ser esta una denuncia anónima no ratificada. No le sorprende, hace presumir que los fines de esta denuncia son más televisivos que de justicia material”.