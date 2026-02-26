Elisa Mouliaá carga contra la Fiscalía: “Han condenado a Rubiales por un pico y mi caso lo quieren archivar”

Elisa Mouliaá responde al entorno de Errejón, niega que busque fama o dinero

Alfredo Arrién, sobre la nueva denunciante de Íñigo Errejón: “Ella me reitera que nunca le pidió disculpas, solo se echó a dormir”

El entorno de Íñigo Errejón considera que los hechos denunciados por la nueva denunciante son inciertos. No dan credibilidad a la presunta víctima, que es una mujer muy famosa a nivel internacional, a la que Elisa sí agradece su valentía y coraje. Para el entorno del expolítico, tanto Elisa como su abogado han recorrido diferentes platós haciendo una gira televisiva para que Elisa gane de nuevo la credibilidad perdida.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Elisa Mouliaá, primera denunciante de Errejón, quien opina sobre las palabras de su entorno: “Es una de las herramientas básicas para desacreditar a alguien, decir que lo único que quiere es fama o dinero. Yo, personalmente, lo único que he hecho es contestar de manera educada a los programas de televisión que me han llamado”.

Elisa Mouliaá: "La Fiscalía primero me creyó y luego le ha lavado la imagen"

Aclara que no conocía personalmente a la nueva denunciante: “Yo a esta chica no la conocía. Yo he volcado el móvil y se puede ver claramente que esta persona me escribe el 17 de enero, yo, obviamente, la conozco de oídas, pero no nos seguíamos. Decidimos quedar en persona y es ahí cuando nos empezamos a seguir”.

Además, aprovecha para cargar contra la Fiscalía: “Esto que está pasando se llama corrupción. Hay pruebas periféricas de absolutamente todo y mensajes cotejados. La Fiscalía primero me creyó y luego le ha lavado la imagen, por lo que ha habido un telefonazo o, sinceramente, se le quiere lavar la cara. Esto me levanta sospechas. Han condenado a Rubiales por un pico y mi caso lo quieren archivar”.