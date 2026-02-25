Horizonte 25 FEB 2026 - 23:58h.

Durante el último programa de 'Horizonte' que se ha emitido en Cuatro, Iker Jiménez ha confesado una cosa que ha dejado a todos a cuadros. "¿Te cuento una cosa Bea?", ha preguntado el presentador, cortando el speech de Bea Talegón y dando pie a unas palabras, quizás, totalmente inesperadas. "No puedo decir mucho...", ha añadido el presentador, dando paso una información relevante.

"Le he mandado un mensaje al rey emérito (Juan Carlos I)... y me ha contestado", ha indicado Iker Jiménez en 'Horizonte'. "¿Y vas a mandar la contestación?", ha preguntado Jorge Calabrés. "Yo se lo he mandado, no le conozco personalmente", ha dicho el presentador de Cuatro. El periodista ha intentado indagar sobre esta conversación entre Iker Jiménez y el rey emérito.

"Ha sido muy escueto y educado"

"No sé si habrá más respuesta, pero en el fondo, con un buen amigo intermediario, de amplia garantía para él y yo, que soy un periodista con la idea de que nos pudiera contarnos algo ante este momento, le he preguntado, le he dicho lo que pienso y, de momento, ha sido muy escueto y muy educado. Como es el Rey Juan Carlos I", ha concluido Iker Jiménez.