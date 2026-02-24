Horizonte Madrid, 24 FEB 2026 - 22:27h.

Iker Jiménez y Bea Talegón no comprenden la reacción de Óscar Puente en redes sociales tras la posible ruptura de la cadena de custodia

Iker Jiménez menciona en 'Horizonte' su sonado paso por Valencia este fin de semana un año después de la Dana: "Ha sido como cerrar un ciclo"

Compartir







A diez minutos de finalizar el programa del lunes, a Carmen Porter le llegaba una información que un día después se incluye en todos los medios de comunicación: La jueza del accidente de Adamuz reprende a Adif por extraer materiales de interés para la causa antes de tener permiso para reconstruir el punto del siniestro.

La reacción de Óscar Puente no ha tardado en llegar en su perfil en la red social 'X', al que ha reaccionado en una primera instancia la colaboradora de 'Horizonte' Bea Talegón y, más tarde, Iker Jiménez.

La opinión de 'Horizonte' sobre el tuit de Óscar Puente

Tras profundizar en la noticia, Iker Jiménez le pregunta por el "lío en redes sociales" que involucra a Óscar Puente "como empieza a ser ya habitual".

"El jaleo se ha montado esta mañana. Precisamente el ministro Óscar Puente hacía referencia y señalaba a Radio Televisión Española que, entre otros, se han hecho eco de esta información que había salido a la luz de la Guardia Civil advirtiendo, oigan, aquí se están tocando cosas sin orden judicial. Él se ha puesto la venda antes que la herida porque él ha querido sobreentender que cuando esta información de la Guardia Civil ha salido a la luz, alguien quería dar a entender que se estaban manipulando cosas y eso, hasta donde yo sé, no lo ha dicho nadie. Sencillamente se ha puesto sobre la mesa que el procedimiento no había tenido la custodia pertinente", cuenta la colaboradora.

Sin embargo, Bea Talegón opina que "le gusta mucho llamarlo a todo bulos de la fachoesfera". "Creo que ha alargado mucho ya el término, ya es como 'supercalifragilisticoespialdosofacha' y dice que eso es un bulo y él sale a defender que Adif precisamente lo que estaba haciendo era tratar de arreglar las cosas para que las vías funcionen lo antes posible. Pero claro, la juez dio un toque y dijo que mucho cuidado con lo que se toca", añade.

Y es que Carmen Porter recalca que este toque de atención se debe "sobre todo porque recordemos que han muerto 46 personas en esos accidentes de tren, 46 personas que se han dejado ahí la vida y no sabemos cuál es la causa de ese accidente".

Iker Jiménez, por su parte, muestra su confusión antes de dar paso a Fernando Portillo para que explique qué significaría esto porque "aquí nadie está diciendo que se haya manipulado nada. La noticia está en todos los periódicos de España, la dimos ayer y los expertos están contando la frase de Ricardo: es clave, esto en otro proceso, en otro accidente, es que invalida prácticamente todo". "Tampoco entiendo por qué sinceramente el ministro habla de la fachoesfera", añade.