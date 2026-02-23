Iker Jiménez menciona en 'Horizonte' su sonado paso por Valencia este fin de semana un año después de la Dana: "Ha sido como cerrar un ciclo"
Iker Jiménez y Carmen Porter celebran la continuidad del diario con un emotivo mensaje: “El efecto es grande”
El periodista y presentador de televisión Iker Jiménez compartió visitó Valencia este fin de semana un año y medio después de la Danay no dudó en poner un mensaje de agradecimiento. El presentador del programa de Cuatro aseguraba -a través de un vídeo en redes sociales- haber tenido un "recibimiento increíble" y confesaba que numerosas personas se acercaron a él para agradecerle la labor que hizo durante la Dana. "Gracias Valencia. Que viva Valencia. La experiencia que hemos tenido algún día se la detallaré", ha señalado Iker Jiménez en 'Horizonte', que asegura que se trataba de un viaje familiar.
"Con muchas cosas que han pasado sobre mi persona... solo quiero decirles amigos de Valencia, que han sido más de 500 fotografías, de prácticamente bloquear una calle del centro, toda esa gente de los barrios, lo que nos decían... y uno pensaba: 'si tanta polarización hay y tanto lío ha habido conmigo, nos enfrentaremos a varias opiniones'", ha dicho el presentador, que relata que lo único que se encontró es un cálido recibimiento lleno de mensajes como "ánimo 'Horizonte'" o "abrazos" de todo tipo.
"Ha sido impresionante y iniciático. Era como cerrar un ciclo. Cómo nos han tratado. Sería un falso si no empezara el programa así", ha comentado Iker Jiménez, esta vez dirigiéndose a Carmen Porter, copresentadora, que no se ha quedado atrás en esta especie de homenaje a Valencia y ha pronunciado un "Amunt Valencia" mirando a cámara.
"Estamos muy agradecidos"
Finalmente, Iker Jiménez ha concluido así: "La energía que nos han dado, la energía simbólica -porque es Valencia- que nos han dado, yo creo que se va a notar. Estamos muy agradecidos".