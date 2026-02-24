Horizonte 24 FEB 2026 - 00:01h.

Fue apartado de su cargo a petición del PSOE tras denunciar el incremento de la criminalidad: "Se pidió su cabeza"

Iker Jiménez menciona en 'Horizonte' su sonado paso por Valencia este fin de semana un año después de la Dana: "Ha sido como cerrar un ciclo"

Compartir







Teresa Gómez, periodista de 'The Objective', ha contado en 'Horizonte' todos los detalles sobre una noticia que ha escrito en su periódico sobre que un comisario ha denunciado coacciones del ex DAO para tapar la delincuencia de los inmigrantes. "Anteriormente no había denunciado por miedo a no sufrir represalias", ha contado la periodista, que añade que ha hablado con varias personas que han ocupado anteriormente ese puesto y que "se hizo un protocolo en el que asuntos internos informa al director adjunto operativo sobre las investigaciones que se van a realizar".

"Este comisario, precisamente por miedo a sufrir represalias, no había denunciado a asuntos internos este hecho", asegura Teresa Gómez. En los informes se alertaba de una vinculación entre la inmigración ilegal de esa localidad y la delincuencia: "Decía que el alcalde de esa localidad, que era del PSOE, estaba contribuyendo a estos hechos porque había facilitado la ocupación de 800 viviendas, suministrando a estos okupas suministro de luz y agua".

Posteriormente, el alcalde socialista de ese ayuntamiento habló con el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid y con el ministro Félix Bolaños: "Se pidió la cabeza de este comisario. El director adjunto operativo le citó en septiembre y le dijo que le movería de puesto. Le movió y ahora es coordinador en Madrid. Está de baja a raíz de esto y no ocupa el cargo por el simple hecho de haber denunciado esa vinculación de una población de inmigración vinculada a okupaciones irregulares y vincularlo con el crecimiento exponencial de esa localidad".